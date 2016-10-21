NBA, preseason: Charlotte vince, ma Belinelli delude ancora

Gli Hornets hanno sconfitto i Miami Heat 96-88, ma la guardia italiana prosegue nella sua preseason povera di prestazioni significative.Davvero troppo poco per un giocatore come Belinelli, da cui ci si attende certamente qualcosa in più, specialmente in quella che dovrebbe essere la specialità della casa:. Charlotte la porta comunque a casa, nonostante i 19 punti di Rodney McGruder (Miami). Ci vuole un tempo supplementare per decidere il vincitore della sfida tra gli Orlando Magic e i New Orleans Pelicans:, bravi ad imporsi all'overtime (114-111) trascinati da un Anthony Davis semplicemente eccezionale: 33 punti, (11/25 dal campo col 2/4 da 3) a cui vanno ad aggungersi 13 rimbalzi e 4 assist in 37 minuti. C'è di più:, dimostrando così di essere particolarmente in palla e pronto per l'esordio stagionale contro Miami. Bella affermazione quella di Atlanta sul parquet della Creighton University in Nebraska.schiacciando il piede sull'acceleratore nella seconda parte di gara dopo un primo tempo sostanzialmente equilibrato. Dwight Howard comincia piuttosto male la sua partita,e a diventare protagonista del successo Hawks (alla fine sarà 'doppia doppia', 16 punti e 15 rimbalzi). Il distacco di 16 punti Atlanta lo costruisce in particolare negli ultimi 12': ci pensano Millsap e le bombe da fuori di Bazemore e Korver, che scivolerà poi fino al 97-81 finale. L'altra gara di preseason tra Brooklyn e New York è andata ai Knicks,Nonostante la sconfitta, i Nets possono consolarsi con l'ottima prova di, capace di mettere a segno 24 punti complessivi: una performance non sufficiente ad evitare il ko.