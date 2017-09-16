Al via la quarta giornata del campionato di Serie A
di Redazione
16/09/2017
Fra poche ore, finalmente, avrà inizio la quarta giornata del campionato di Serie A. Il torneo, nei primi tre turni, ha già dato l’impressione di essere particolarmente combattuto, tanto che, alla favoritissima Juventus, si è già affiancato un bel gruppetto di squadre che durante la stagione potranno dire la loro. Una di esse è l’ Inter, che disputerà il primo anticipo di questo sabato delle ore 15:00. I neroazzurri, infatti, dovranno vedersela contro il Crotone. Si prosegue poi con il secondo anticipo di questa giornata di Serie A: a Firenze, a partire dalle ore 18:00, i padroni di casa ospiteranno il Bologna, a caccia di punti per la salvezza. Si prosegue con il terzo anticipo del sabato, quello delle 20:45, con il Verona nella tana della temibile Roma. I giallorossi, fin qui ad alti e bassi, tenteranno di dare continuità ai propri risultati. Il lunch match della domenica, invece, vedrà protagonista la Juventus: la Vecchia Signora andrà a Reggio Emilia, a giocare contro il Sassuolo. I match delle ore 15:00 di questa domenica di Serie A, invece, saranno soltanto quattro. Il Milan ospiterà l’Udinese, mentre il Napoli, contro il Benevento, avrà una grande occasione per allungare in classifica. Spicca la sfida salvezza tra Spal e Cagliari, mentre l’ambizioso Torino dovrà vedersela contro la Sampdoria. La giornata si chiude con i due posticipi domenicali. Il primo, a partire dalle ore 18:00, vedrà opposte il Chievo Verona e l’ Atalanta. In serata, dalle 20:45, ecco invece la partita tra Genoa e Lazio.
Articolo Precedente
Europei, la finale è Slovenia-Serbia. Alla Russia non basta Shved
Articolo Successivo
Boscia Tanjevic dice addio alla panchina: una lunga avventura iniziata nel 1971