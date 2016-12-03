Al via la quindicesima giornata del campionato di Serie A

Ha da poco avuto inizio, in via ufficiale, la quindicesima giornata del campionato italiano di Serie A, che prevede alcune sfide davvero molto interessanti. Poche ore fa abbiamo cominciato col big match tra Napoli e Inter, ma ci saranno anche altre sfide di cartello in questo turno. Andiamo a scoprire quali. Questa sera, infatti, alle ore 20:45, sarà la volta di Juventus e Atalanta. I bianconeri guidano la classifica, ma sono reduci dalla tremenda sconfitta patita dal Genoa. I bergamaschi, invece, sono la rivelazione di questa Serie A, e clamorosamente si ritrovano in lizza per conquistare un posto in Champions League. L’anticipo domenicale delle 12:30 prevede invece la sfida tra Milan e Crotone: i rossoneri vogliono allungare ulteriormente in classifica, nella speranza di superare la Roma e di accorciare sulla Juventus. I pitagorici, ultimi, abbisognano di punti per sperare di rientrare in corsa per la salvezza. Quattro le gare delle ore 15:00. La più importante delle quali, ovviamente, è il derby tra Lazio e Roma: la stracittadina è tra due realtà che stanno facendo molto bene quest’anno, con i giallorossi secondi e i biancocelesti quarti ad un solo punto proprio dai rivali. Si prosegue poi con la sfida salvezza Pescara – Cagliari, mentre la Sampdoria ospita un Torino agguerritissimo e desideroso di allungare una striscia fin qui molto positiva. L’altra gara valida per la volata salvezza è tra due squadre che nel recente passato hanno fatto bene, e che in questa stagione di Serie A stanno invece deludendo: Sassuolo ed Empoli. Il posticipo della domenica sera inizia alle 20:45, ed è tra Fiorentina e Palermo, sempre più inguaiato e all’ennesimo cambio di panchina. Due i posticipi del lunedì: si comincia alle ore 19:00, con Chievo e Genoa. Per finire, dunque, alle ore 21:00, dove andrà in scena la gara tra Udinese e Bologna, due squadre piuttosto tranquille delle rispettive situazioni di classifica.