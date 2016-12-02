Brindisi-Sassari, Meo Sacchetti sfida il suo passato

Sono passati solo due anni, e il ricordo è ancora vivo nei tifosi sardi:è qualcosa di indimenticabile che resterà nella storia della città. Il timoniere di quella squadra che fece l'impresa,, si ritrova ora sulla panchina dell'Enel Brindisi, eAl Palapentassuglia, infatti, i brindisini riceveranno la Dinamo Sassari guidata oggi da coach Pasquini. La Dinamo ha ottenuto una gran bella vittoria in coppa a Belgrado, ma in campionato non vince addirittura da tre turni:per un team che quest'anno punta decisamente alle posizioni alte della classifica dopo i risultati non soddisfacenti della scorsa stagione. Sassari può contare su unin più: il centro ha infatti lasciato la Pallacanestro Cantù per approdare alla corte di Pasquini, che ora è chiamato a fare delle scelte di formazione: "La scelta è aperta a tutti, aspettiamo sabato sera, ci servono anche questi due allenamenti- dice il coach - Brindisi è un ambiente caldo, dovremo andare lì e fare la nostra partita - dice a proposito del match - abbiamo recuperato lo stress e la fatica del match di martedì, stiamo cercando di prepararci al meglio".Si terrà a Roma sabato 17 dicembre, dei consiglieri federali in rappresentanza delle società e del presidente del collegio dei revisori dei conti della Federazione italiana pallacanestro per il quadriennio olimpico 2017-2020. L'Assemblea elettiva sarà preceduta venerdì 16 dicembre dalle assemblee di categoria per l'elezione dei consiglieri federali in rappresentanza degli atleti dilettanti e dei tecnici e da quella per l'elezione degli atleti professionisti. Sempre il 17 dicembre, nella stessa sede, si svolgerà