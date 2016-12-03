Serie A, decima giornata: insidia Trento per Milano, Avellino sfida Venezia

Si apre stasera la decima giornata del campionato di Serie A di basket maschile.. Gli uomini di Repesa, che sono attesi dall'insidiosa trasferta sul parquet dell'Aquila Trento, hanno aumentato il vantaggio nei confronti delle dirette inseguitrici:, più staccate la Reyer Venezia e la Pasta Reggia Caserta a quota 12. Si comincia questa sera, quindi, con il derby "della paura" tra l'Openjobmetis Varese e la Pallacanestro Cantù. Quella che una volta era una sfida che decideva scudetti e trofei vari, oggi è uno scontro tra due compagini che annaspano nei bassifondi della classifica.: uno score che confina la formazione canturina all'ultimo posto, in coabitazione con Cremona e Pesaro, e che in settimana. In questo derby la panchina della Red October è stata affidata al vice Bolshakov, per il futuro si parla di Recalcati. Nella giornata di domani, si parte a mezzogiorno con il big match tra la Sidigas Avellino e la Reyer Venezia.per continuare ad inseguire la truppa di Repesa, mentre i veneziani vogliono proseguire la rincorsa alle zone altissime della classifica. Interessante la sfida del PalaMaggiò tra la Pasta Reggia Caserta e la Germani Brescia, con gli ospiti in netta crescita nelle ultime settimane., oggi allenatore della Enel Brindisi: al PalaPentassuglia arriva la Dinamo Sassari, campione d'Italia 2015 con Sacchetti in panchina., mentre la Fiat Torino va a far visita alla The Flexx Pistoia. Il posticipo del lunedì sera vede l'altra inseguitrice dell'Olimpia, la Grissin Bon Reggio Emilia, impegnata davanti al proprio pubblico contro la Betaland Capo d'Orlando.