I risultati della quindicesima giornata di Serie A

Si è conclusa pochi minuti fa, di fatto, la quindicesima giornata del campionato italiano di calcio di Serie A. Si è trattato di un turno, come vi avevamo anticipato già qualche giorno fa, particolarmente importante, in quanto sono stati diversi i match di cartello. Dalla super sfida tra Napoli e Inter al derby di Roma, passando per la gara tra la capolista Juventus e la rivelazione Atalanta. Ma procediamo con ordine, e vediamo quali sono stati i risultati di questa giornata. Venerdì sera, nella partita fra le deluse di questa stagione di Serie A, il Napoli ha travolto l’ Inter con un nettissimo 3 – 0. I neroazzurri sono fin qui reduci da un cammino a dir poco disastroso, tanto da aver accumulato ben 10 sconfitte in 20 gare tra campionato ed Europa League. La banda del subentrato Pioli, insomma, perde una gara ogni due disputate. Sabato sera, invece, la Juventus si è ripresa alla grande dalla batosta patita dal Genoa nel turno precedente. I bianconeri hanno infatti piegato un’ Atalanta che, mai come quest’anno, punta a raggiungere un importante traguardo, magari con la qualificazione in Europa League. Il Milan, nell’anticipo domenicale delle 12:30, si è mantenuto, pur a fatica, sulla scia della Vecchia Signora, battendo in extremis il Crotone per 2 – 1. La sfida più importante della quindicesima giornata di Serie A ha visto protagoniste la Roma e la Lazio, nell’attesissimo derby della Capitale: i giallorossi hanno prevalso per 2 – 0, ma sono state numerose le polemiche. Pescara e Cagliari si spartiscono un punto utile per la volata salvezza, mentre il Torino, a sorpresa, è stato battuto dalla rediviva Sampdoria. L’ Empoli e il Palermo palesano una crisi infinita, perdendo nuovamente, stavolta rispettivamente contro il Sassuolo e la Fiorentina. Due, invece, sono stati i posticipi del lunedì sera. Alle ore 19:00, è andata in scena la gara tra Chievo Verona e Genoa, conclusasi sullo 0 – 0 e tra i rimpianti dei clivensi, che hanno fallito un rigore con Birsa. Alle 21:00, invece, è stata la volta di Udinese – Bologna: i friulani hanno vinto all'ultimo secondo, grazie a un gran gol di Danilo.