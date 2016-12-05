I top players della decima giornata: Landry ancora top scorer della serie A

Ecco i giocatori top della decima giornata di campionato con gli exploit di Landry, Ragland e del pistoiese Crosariol.

E' ancoracon i 29 punti messi a referto nel match perso a, il leader della classifica dei punti segnati nel massimo campionato di pallacanestro. Landry si conferma sempre più leader della matricola terribile, lacapace di andare in doppia cifra anche questa volta come già accaduto nelle precedenti 9 gare di campionato. La sua considerevole media punti a partita è di 20,4. Come lui, solohanno saputo fare altrettanto in campionato, andando sempre in doppia cifra nel tabellino dei marcatori. Una nota di merito va sicuramente alla prestazione didellache ha realizzato la miglior prestazione personale con 30 punti a referto nell'incontro, il suo record nella massima serie. Ne aveva messi a referto 27 nella stagione 2013/14 con la maglia di Cantù a Milano. I suoi 30 punti sono frutto di 12 tiri realizzati con 9 tiri da due e tre triple. Prestazione notevole anche per l'ala della, che ha eguagliato il record stagionale di rimbalzi difensivi, ben 14 su 17 totali. Nello stesso match contro Varese ha messo a referto 19 punti con una doppia-doppia, la prima stagionale. Darden ha catturato 14 rimbalzi cosi come aveva già fattonella prima giornata. L'ultima nota di merito va sicuramente adche ha guidatoverso il successo interno contro Torino. L'ex giocatore della nazionale ha messo a referto 24 punti. Un giocatore che sembra davvero ritrovato anche in ottica nazionale.