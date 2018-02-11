Caricamento...

DotBasket.it Logo DotBasket.it

I risultati della ventiquattresima giornata di Serie A

Redazione Avatar

di Redazione

11/02/2018

Facebook
Twitter
Whatsapp
I risultati della ventiquattresima giornata di Serie A
Si è dunque conclusa anche la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A, un turno particolarmente emozionante, e caratterizzato da sfide importantissime per le diverse situazioni di classifica. Per l’occasione, i giochi sono cominciati venerdì, in virtù dei vari impegni europei di alcune delle nostre squadre. Andiamo dunque a scoprire che cosa è successo esattamente, e quali sono i risultati di questa ventiquattresima giornata di Serie A. Venerdì sera, grande prova di resistenza della Juventus, che, in casa di una Fiorentina molto agguerrita, è riuscita a strappare uno 0 – 2 importantissimo. Per i bianconeri, la marcatura del grande ex, Federico Bernardeschi, oltre che del Pipita Gonzalo Higuain. E così, la Vecchia Signora prosegue nella propria caccia al Napoli, che da par suo è riuscito a mantenere la vetta della classifica. I partenopei, infatti, sabato sera, sono riusciti a ribaltare lo svantaggio iniziale, dilagando poi con i vari Mertens e soci. Gli uomini di Sarri hanno confezionato un pregevole 4 – 1 sulle macerie della Lazio, e confermano così il proprio strapotere in questa Serie A. Prima ancora, invece, si erano affrontate Spal e Milan, con i rossoneri forti di un convincente 0 – 4 e di una serie di rinnovate ambizioni, e Crotone contro Atalanta, fermatesi invece sull’ 1 – 1. Nel lunch match di questa ventiquattresima giornata, poche emozioni tra Sassuolo e Cagliari, accontentatesi di uno 0 – 0 che regala un punto per parte: un risultato importante, in considerazione del KO dello Spal. Alle ore 15:00, invece, si sblocca finalmente l’ Inter: i nerazzurri piegano per 2 – 1 un Bologna rimasto in 9 uomini, e con un gol dell’uomo meno atteso, Karamoh. Il ritorno a una vittoria che mancava da quasi due mesi e mezzo, in casa interista. Impresa anche del Genoa, che, ancora una volta con Laxalt, va a vincere in extremis, stavolta sul campo di un Chievo clamorosamente persosi per strada. Guai anche per l’altra squadra di Verona, l’Hellas: la Sampdoria passa con un 2 – 0, e con il 17° gol in questa Serie A di Fabio Quagliarella, sempre più decisivo. Risultato analogo del Torino sull’Udinese, col ritorno al gol di Belotti. Infine, nel pirotecnico posticipo, la Roma ha sconfitto il Benevento per 5 – 2.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Serie A, Brescia crolla a Varese. Vincono Avellino, Milano e Venezia

Articolo Successivo

Serie A1, Trento conquista due punti d'oro, ribaltando la differenza canestri con Cantù

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

L'importanza della manutenzione per un campo sportivo

L'importanza della manutenzione per un campo sportivo

25/09/2019

Al via la trentatreesima giornata di Serie A

Al via la trentatreesima giornata di Serie A

19/04/2019

Juventus, tutto pronto per il ritorno contro l’ Ajax

Juventus, tutto pronto per il ritorno contro l’ Ajax

16/04/2019