I risultati della ventiseiesima giornata di Serie A

25/02/2018
Con il big match disputatosi pochi minuti fa allo Stadio Olimpico, si è quasi conclusa la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A. Appena due match, infatti, mancano per descrivere in via definitiva questo turno, e per uno strano caso si tratta delle gare che vedranno come protagoniste Napoli e Juventus, le due compagini che si contenderanno lo Scudetto. Ma procediamo con ordine, e vediamo che cosa è successo esattamente. La ventiseiesima giornata del campionato di Serie A è cominciata con l’anticipo del sabato delle ore 18:00, allorché il Bologna, in occasione di uno scontro salvezza, ha piegato il Genoa per 2 – 0. Più tardi, invece, l’ Inter è riuscita a tornare alla vittoria contro un Benevento che, pur modesto, è riuscito a dare qualche grattacapo ai nerazzurri: anche in questo caso un 2 – 0, con i gol partita realizzati da Skriniar e Ranocchia, i due centrali meneghini. Nel lunch match della domenica, pirotecnica sfida per la salvezza tra Crotone e Spal: brutto KO per i pitagorici, sconfitti in casa per 2 – 3, per una classifica che ora si fa incandescente nelle zone basse. Alle 15:00, invece, certamente il risultato più importante è quello che ha visto la Lazio come protagonista: i biancocelesti battono il Sassuolo in trasferta con un rotondo 0 – 3. In ottica salvezza, colpaccio anche dell’Hellas Verona: 2 – 1 sul Torino, con i granata che, a questo punto, con ogni probabilità dicono definitivamente addio ai sogni europei. La Sampdoria rimane invece aggrappata al treno dell’Europa League, sconfiggendo l’Udinese per 2 – 1. Bene anche la Fiorentina, che sconfigge per 1 – 0 il Chievo. Il match tra Juventus e Atalanta, presumibilmente decisivo per l’assegnazione del titolo di Serie A, viene invece rinviato a causa neve. Nel posticipo della ventiseiesima giornata, infine, il Milan sbanca l’Olimpico, sconfiggendo clamorosamente la Roma: uno 0 – 2 che precipita nuovamente nella crisi i giallorossi. Lunedì sera, invece, il posticipo tra Cagliari e Napoli.
