Italia, sfida alla Romania: vincere per assicurarsi la seconda fase

di Redazione 25/02/2018

Una fiducia così grande nei confronti della Nazionale azzurra non si respirava da un pò. Il lavoro portato avanti da Meo Sacchetti sta dando i suoi frutti. Sono in particolare i giovani fortemente voluti dal nuovo coach ad ergersi come protagonisti del nuovo progetto. I risultati, finora, stanno dando ragione a Sacchetti: nelle qualificazioni Mondiali 2019 l'Italbasket ha ottenuto tre vittorie in altrettante partite. Ora la sfida alla Romania, in programma domani a Cluj alle ore 18, che potrebbe regalare agli azzurri il pass per la seconda fase (incrocio con il girone di Lituania, Polonia, Ungheria e Kosovo) con due gare di anticipo. La formazione rumena si trova subito dietro l'Italia, grazie alle due vittorie ottenute in tre partite. L'unica sconfitta è arrivata proprio nel match di andata contro gli atleti di Sacchetti, che si sono imposti 75-70 nella gara di Torino. Una sfida da affrontare con la massima attenzione: i rumeni sono reduci dal bel successo ai danni di una squadra forte come la Croazia (56-58), battuta a domicilio. Anche per questo Sacchetti invita a tenere molto alta la concentrazione: "Quella che affronteremo domani è una squadra intensa, che gioca bene assieme e con dei piccoli che lavorano molto - le parole del coach azzurro riportate da "La Repubblica" - Una formazione solida che non ci permette di stare tranquilli. A questo livello ogni piccolo errore può essere fatale". Sacchetti sa bene che una vittoria nella gara di domani a Cluj proietterebbe l'Italia già alla seconda fase delle qualificazioni ai Mondiali 2019. Ma da buon saggio, il coach italiano sa anche che bisogna ancora lavorare molto per andare in Cina. "Al momento abbiamo fatto solo un quarto del percorso che ci deve portare al Mondiale - precisa Sacchetti - Di certo vincere qui a Cluj sarebbe un passaggio importante per la crescita di questo gruppo sotto tanti punti di vista".