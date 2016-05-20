Playoff, semifinale gara 1: colpaccio Venezia, Milano cade in casa

Buona la quinta! Dopo 4 sconfitte nei precedenti 4 incontri stagionali,, per giunta sul parquet dell'Olimpia. E lo fa forse nell'occasione migliore, ovvero gara 1 della semifinale playoff:. Milano parte bene ma subisce man mano il gioco veneziano: in particolare,, mentre l'Olimpia è disastrosa nel tiro da fuori. Il primo quarto è segnato dall'equilibrio: Milano prova subito a scappare, il break di 9-0 degli ospiti glielo impedisce.. Il secondo quarto procede all'incirca sulla falsariga del primo: nessuno riesce a prendere in mano le redini del gioco, la partita continua a non avere un protagonista assoluto. Al 15' il canestro di Macvan dà il pareggio a Venezia, ma Milano vuole chiudere in vantaggio il primo tempo:. 43-38, un + 5 che lascia ben sperare la folla del Forum. Nel secondo tempo il match cambia decisamente registro.- che pure aveva fin qui retto l'urto dell'Olimpia - e la differenza si vede tutta: subito un super break di 16-0, massimo vantaggio per gli ospiti. Olimpia imbambolata e incapace di reagire, Venezia ne approfitta e continua a colpire., Repesa le prova tutte ma è proprio una giornata no. Nelle battute finali Milano tenta una reazione, ma senza mai avvicinarsi troppo: vince Venezia, che espugna il Mediolanum Forum e conquista meritatamente gara 1. Brutta gara per l'Olimpia,. Gara 2 è in programma sabato, sempre a Milano. La serie che si pensava più scontata si preannuncia tirata e combattuta.: un nuovo successo darebbe una convinzione enorme ai ragazzi di coach De Raffaele, spalancando le porte della finale scudetto.