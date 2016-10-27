Caricamento...

Serie A, i risultati della decima giornata di campionato

27/10/2016

Nelle scorse ore sono state giocate quasi tutte le gare valide per la decima giornata del campionato di calcio di Serie A. All’appello manca soltanto Palermo – Udinese, che verrà disputata questa sera a partire dalle 20:45: una sfida salvezza che può dire molto circa l’inerzia delle due squadre per il torneo. Campionato Serie A 2015-2016L’anticipo disputatosi martedì sera tra Genoa e Milan, ha consegnato alle cronache una clamorosa sconfitta per i rossoneri, che pure erano reduci dal trionfo sulla Juventus. Il club ligure è riuscito a fare a pezzi la difesa di Montella, trovando un incontestabile 3-0 che, alla luce dei risultati delle altre big della Serie A, fa scivolare il Milan momentaneamente al quarto posto. La Juventus, infatti, è riuscita a battere l’altra squadra genovese, la Sampdoria, con un nettissimo 4-1. I bianconeri, tornati al successo, sono stati protagonisti soprattutto con i vari rientranti: Chiellini ha siglato una grande doppietta, Mandzukic è finalmente tornato al gol con la casacca di Madama, e soprattutto Claudio Marchisio ha regalato grande spettacolo, riequilibrando un centrocampo fin qui in crisi. Bene anche la Roma, capace di ribaltare lo svantaggio patito dal Sassuolo. A rimettere la situazione sui giusti binari ci ha pensato Dzeko, autore di una doppietta e sempre più capocannoniere di questa Serie A con 10 marcature. Nainggolan ha poi suggellato il risultato sul 3-1 finale. Anche il Napoli cerca di trovare continuità, inanellando la seconda vittoria consecutiva, stavolta contro un Empoli sempre più inguaiato. Il 2-0 finale è firmato da Mertens e Chiriches. Bene l’ Inter, che in extremis sconfigge il Torino per 2-1: doppietta per Icardi, inframezzata dal momentaneo pareggio di Belotti. Per ora è salva la panchina di De Boer. Finisce 1-1 lo scontro salvezza tra Chievo Verona e Bologna: al vantaggio emiliano di Pulgar, rispondono i veronesi grazie ad una sfortunata autorete di Mbaye. Nulla da fare per il Crotone, che fino a 5 minuti dalla fine ha accarezzato il sogno della prima vittoria in Serie A contro la Fiorentina, sfumata dopo il gol del pareggio di Astori. Lazio arrembante contro il Cagliari: gli azzurri vincono per 4-1, trascinati da uno splendido Immobile, autore di una doppietta che lo porta a 8 reti nella classifica marcatori di Serie A. Per i laziali a segno anche Keita e Felipe Anderson. Il Cagliari, che ha fallito un rigore con Borriello, ha propiziato l’autogol di Wallace. Atalanta corsara a Pescara, con Caldara che trova il bottino grosso. Bergamaschi sesti in campionato dopo dieci turni di Serie A.

Fiba Champions League: la Dinamo Sassari sconfitta in Ungheria

I dubbi di Pistoia, coach Esposito: "Mancano continuità e sicurezza"

