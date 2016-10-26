I dubbi di Pistoia, coach Esposito: "Mancano continuità e sicurezza"

Contro la Pasta Reggia Caserta - che pure sta disputando un eccellente avvio di stagione -. E' vero che l'obiettivo finale non può non essere la permanenza in Serie A, ma è anche vero che due soli punti dopo quattro match cominciano a presentarsi come unper la formazione biancorossa., non tanto in merito alla classifica quanto piuttosto sulla prestazione del PalaMaggiò (dove Esposito, grande ex, è stato applauditissimo dal pubblico locale, ndr): "Sono costretto a tornare su un aspetto che speravo fosse chiaro a tutti:– afferma il coach riferendosi in particolare a Hawkins e Petteway - e questo nel campionato italiano non ce lo possiamo permettere.– spiega il "Diablo" - altrimenti lo sforzo fatto dai lunghi diventa inutile. Paghiamo anche l'inesperienza di alcuni giocatori nei ruoli chiave, dobbiamo lavorare per trovare continuità e sicurezze". Esposito precisa che non è il caso di fare drammi, ma senza dubbio, "perchè il campionato non aspetta nessuno".La Pallacanestro Forlì può esultare: il suo pubblico è più appassionato che mai. La società romagnola ha infatti comunicato l'esito della campagna abbonamenti #FattoreCampo, appena conclusa:Dati che fanno di #FattoreCampo la campagna abbonamenti di maggior successo della storia dello sport forlivese. La Pallacanestro Forlì, in una nota, ha voluto ringraziare "le 2155 persone che hanno scelto di legare le loro domeniche ai destini della prima realtà cestistica cittadina., alla realizzazione di un progetto sportivo che risulti fedele alla nostra mission:. Molti lo hanno colto - conclude il team - e a loro va il nostro grazie".