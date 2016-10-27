Home Eurolega Fiba Champions League: la Dinamo Sassari sconfitta in Ungheria

Fiba Champions League: la Dinamo Sassari sconfitta in Ungheria

di Redazione 27/10/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Inattesa sconfitta per la Dinamo Sassari che perde di un punto nella sfida contro gli ungheresi dello Szolnoky Olaj dopo aver condotto gran parte del match. Anche la Dinamo Sassari, dopo Varese, esce sconfitta nella Fiba Champions League. Solo Venezia (che ha sconfitto i turchi del Pinar Karsikaya) è riuscita a conquistare il successo nel turno infrasettimanale di coppa. La squadra di coach Pasquini ha pagato oltremisura il doppio impegno ravvicinato tra Coppa e campionato venendo sconfitta dai non irresistibili ungheresi dello Szolnoki Olaj. Per i sardi si tratta del secondo ko di fila dopo la sconfitta pesante rimediata a Cantù. Una debacle inattesa giunta nei secondi finali, per 73-72. L'episodio chiave del match è stato il tiro libero sbagliato da Lidecka a 6 decimi dalla sirena. Il lituano ha sbagliato il primo dei due tiri liberi che sarebbero valsi l'extratime. Incredibilmente il giocatore ha messo a segno il secondo libero, quando era chiaro che l'unica possibilità di pareggiare sarebbe stata quella di sbagliare il secondo libero per conquistare il rimbalzo alla ricerca dei due punti. Tra gli ungheresi, bella prestazione di Vojvoda, autore di 19 punti condite da interessanti soluzioni dall'arco e scelte opportune nei momenti topici del match. Eppure sono stati i sardi a menare le danze per gran parte della gara, non dando mai la sensazione di poter prendere il largo nel punteggio. Buona la prova di Carter, il migliore del quintetto di Pasquini, mentre da rivedere il lituano Lydeka, giocatore di grande talento ma troppo discontinuo. Come se non bastassero le due sconfitte recenti, Pasquini dovrà fare anche a meno di Brian Sacchetti che è dovuto uscire anzitempo per infortunio. La Dinamo Sassari, nelle gare a venire, dovrà ritrovare lucidità in attacco per sperare di risalire la china dopo un avvio di stagione in chiaroscuro.