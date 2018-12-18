Sorteggi Champions: Atletico per la Juventus, Porto per la Roma
18/12/2018
Dopo le ultime gare della fase a gironi di Champions League, e nel bel mezzo di questa sedicesima giornata del campionato di Serie A, che avrà ufficialmente termine soltanto nelle prossime ore, la temutissima urna di Nyon ha finalmente riservato il suo verdetto circa quelli che saranno gli ottavi di finale del torneo, che si disputeranno tra il mese di febbraio e quello di marzo. I gruppi hanno falcidiato per metà la presenza italiana, con le ancora brucianti eliminazioni del Napoli e dell’ Inter, maturate solamente al fotofinish. Juventus e Roma, tuttavia, sono ancora in corsa, e tenteranno di farsi valere fino all’ultimo. Per la Juventus, che pure partiva forte dei favori del pronostico alla vigilia della competizione, grazie soprattutto allo straordinario innesto dell’asso portoghese Cristiano Ronaldo, il compito potrebbe tuttavia rivelarsi proibitivo già in questi ottavi di finale. I bianconeri, certamente, sono consapevoli della propria superiorità fisica e tecnica, ma, nonostante il passaggio della fase a gironi come prima, hanno pescato probabilmente il peggior avversario tra le seconde classificate: l’Atletico Madrid del Cholo, Diego Simeone, una delle formazioni più ostiche dell’intero continente europeo. Ben più fortunata è stata invece la Roma, che, pur essendo giunta agli ottavi di finale di Champions League come seconda del proprio gruppo, diversamente dalla Juventus, ha evitato tutte le varie mine vaganti: Barcellona, Bayern Monaco, Manchester City e Paris Saint Germain, almeno fino ai quarti di finale, non potranno incrociare il cammino dei giallorossi. Che, non potendo comunque pescare, da regolamento, né la Juventus né il Real Madrid, sono infine stati abbinati con il Porto: la compagine che, almeno sulla carta, sembrava essere la più abbordabile fra tutte le possibili combinazioni. Di seguito, ecco tutti gli accoppiamenti. Shalke 04 - Manchester City Atletico Madrid - Juventus Manchester United - Paris Saint Germain Tottenham - Borussia Dortmund Olympique Lione - Barcellona Roma - Porto Ajax - Real Madrid Liverpool - Bayern Monaco
