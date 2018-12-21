Al via la diciassettesima giornata di Serie A
di Redazione
21/12/2018
Ci siamo oramai lasciati alle spalle la sedicesima giornata del campionato di Serie A, oltre che la temutissima urna di Nyon, che ha sancito le avversarie delle italiane negli ottavi di finale di Champions League. Fra poche ore avrà dunque inizio la diciassettesima giornata, che porrà sotto i riflettori una sfida in particolare: il big match di questo turno, che, presso le inespugnabili mura dell’Allianz Stadium, vedrà i padroni di casa della Juventus ospitare una Roma in piena crisi, ma che nell’ultima gara pare aver dato segnati di ripresa. Ma procediamo con ordine, e proviamo a vedere che cosa potrebbe accadere da qui alle prossime ore. Considerando che siamo in odore di festività natalizie, e che si disputerà un turno infrasettimanale nel giorno di Santo Stefano, per l’occasione la diciassettesima giornata del campionato di Serie A si giocherà interamente sabato 22 dicembre. Si comincerà con il lunch match delle 12:30, con la Lazio che proverà a rimpolpare le proprie ambizioni europee contro il Cagliari. Vero e proprio battaglione di gare, poi, alle ore 15:00, con i riflettori che saranno inevitabilmente puntati sul San Paolo: il Napoli, che spera di poter accorciare il distacco che lo separa dalla Juventus in questa Serie A, dovrà vedersela contro lo Spal. Altra partita interessante è quella che vedrà contrapposte il Milan e la Fiorentina, due compagini, anche qui, che stanno giocandosi le proprie chance in ottica europea. Discorso analogo per Sassuolo e Torino, che stanno disputando un campionato più che discreto, e che sperano quindi di raggiungere un piazzamento per l’Europa League. L’Empoli se la vedrà con la Sampdoria, mentre il Genoa dovrà fronteggiare l’Atalanta. Sfida salvezza tra l’Udinese ed il Frosinone. Tre posticipi in questo turno di Serie A: alle ore 18:00 ecco l’ Inter, che sarà ospite del fanalino di coda del campionato, il Chievo. Interessante poi il derby emiliano tra Parma e Bologna. Infine, il già citato big match tra Juventus e Roma, alle 20:30.
Articolo Precedente
I risultati della diciassettesima giornata di Serie A
Articolo Successivo
Sorteggi Champions: Atletico per la Juventus, Porto per la Roma