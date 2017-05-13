Al via la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A

Il conto alla rovescia, ormai, è giunto a – 3. Soltanto tre giornate, infatti, ci separano dalla conclusione di questo campionato italiano di calcio di Serie A, ormai vicino a scrivere i suoi ultimissimi verdetti. Per il momento, infatti, sappiamo che sono retrocesse Pescara e Palermo, mentre soltanto un miracolo ormai può salvare il Crotone a scapito di Empoli e Pescara. Per quanto concerne invece la lotta per il titolo, la Juventus è ormai vicinissima a inanellare il suo sesto Scudetto consecutivo, che potrebbe arrivare proprio durante lo scontro diretto con la Roma. Ma procediamo con ordine. Si comincia questo sabato a partire dalle ore 18:00, con il primo anticipo tra Fiorentina e Lazio. La Lazio, attualmente quarta forza del campionato, ha già conquistato aritmeticamente la qualificazione alla prossima edizione dell’Europa League, mentre la Fiorentina, complici le disastrose prestazioni di Inter e Milan, è ancora in corsa per arrivarci. Allo stesso modo, la sorprendente Atalanta, quinta piazza della Serie A, è davvero a un solo passo dall’obiettivo, che potrebbe agguantare in caso di un risultato utile contro il club rossonero. Nel lunch match di domenica, l’ Inter, che ha appena silurato Pioli, cercherà di rilanciarsi contro il ritrovato Sassuolo delle ultime uscite. Passiamo poi alle gare delle ore 15:00, nelle quali potrebbero realizzarsi in maniera definitiva gli ultimi verdetti nella corsa salvezza. Il Crotone ospita una Udinese ormai tranquilla, mentre l’Empoli spera di far risultato contro il Cagliari per ipotecare la permanenza in Serie A. Dopo la vittoriosa partita contro l’ Inter, il Genoa affronta un Palermo neoretrocesso e con il morale a terra, mentre Sampdoria e Chievo si affrontano per la gloria. Utile solo alle statistiche anche la gara tra Bologna e Pescara. Ma la partita più importante di domenica alle 15:00 è senza dubbio quella valida per la lotta al secondo posto, con il Napoli chiamato a battere il Torino nella difficile trasferta piemontese. Infine, il match di cartello della trentaseiesima giornata del campionato di Serie A. Allo Stadio Olimpico, la Roma si gioca quel che resta di una deludente stagione contro la Juventus, nella speranza di mantenere il secondo posto in classifica. Di contro, alla Vecchia Signora, fresca di qualificazione alla finale di Champions League, è necessario un semplice pareggio per conquistare aritmeticamente lo Scudetto.