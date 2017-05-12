Aldridge monumentale, disastro Harden: San Antonio elimina Houston (4-2)

San Antonio in paradiso, Houston al tappeto.e volano in finale di Conference, dove tenteranno l'impresa contro Golden State. Il team di Popovich si è rivelato più forte di tutto. Più forte dell'infortunio a Tony Parker in gara 2,- devastante in gara 5 - per il match di ieri. Gli Spurs non hanno concesso praticamente nulla a Houston, letteralmente schiantata e ridotta in cenere dagli "Speroni". Al momento decisivo, San Antonio ha potuto contare su uno degli elementi di spicco dell'intero roster:, con i suoi 34 punti e 12 rimbalzi. Una prova finalmente all'altezza dell'ala grande originaria di Dallas, che fin qui aveva mostrato una condizione ancora troppo precaria. Dall'altra parte, l'emblema del fallimento di Houston è senza dubbio la prova inguardabile di James Harden, che già aveva lasciato parecchio a desiderare nello scorso match., unendo a questo pessimo score anche 6 palle perse. E' come se Harden si fosse 'spento' con quell'incredibile stoppata di Manu Ginobili in gara 5, che gli ha impedito di scoccare la tripla del possibile pareggio. Va detto che anche il resto della squadra non è praticamente sceso in campo:, mentre sono da dimenticare le performance di Anderson e Eric Gordon. Quella di Houston resta una gran bella stagione, ma senza dubbio le ultime due gare, davvero deludenti, l'hanno un pò rovinata. Sulla gara c'è davvero poco da dire. San Antonio ha dominato la sfida dal primo minuto, portandosi sul +20 già nel primo tempo., e l'87-64 del terzo quarto mette i sigilli sul match e sulla qualificazione degli Spurs. Che ora affronteranno la corazzata della Lega, ancora imbattuta in questa post-season: gara 1 domenica alle 21:30 italiane.