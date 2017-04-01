Al via la trentesima giornata del campionato di Serie A

Ormai ci siamo quasi: dopo il doppio impegno della nazionale italiana di calcio, che ha peraltro permesso agli Azzurri di conquistare i 3 punti nella delicata sfida contro l’Albania per le qualificazioni ai mondiali russi, torna finalmente il campionato di Serie A. Il torneo giunge al suo trentesimo appuntamento, avvicinandosi sempre più alla conclusione. Sarà un turno particolarmente importante, soprattutto perché prevedrà la sfida al vertice tra Juventus e Napoli, vera e propria gara di cartello di questa giornata. Ma andiamo con ordine. Alle 18:00 di questo sabato, apre il trentesimo turno di Serie A il match tra il Sassuolo e la Lazio: i biancocelesti, ormai in corsa per una qualificazione europea, puntano decisi alla vittoria. Si prosegue poi alle 20:45, allorché andrà in scena la partita della Roma: i capitolini hanno un’ottima occasione contro un’Empoli inguaiato, poiché, con una vittoria, potrebbero rosicchiare qualche punto di vantaggio sia alla Juventus che al Napoli (visto che le due compagini si affrontano tra loro). La domenica calcistica si apre con il lunch match delle 12:30 fra Torino e Udinese, due squadre che stanno ben figurando in Serie A, per quanto ormai non possano più avere ambizioni differenti dalla salvezza. Alle ore 15:00, invece, giostra di appuntamenti: l’Atalanta entra nella tana del Genoa, nella speranza di proseguire la propria corsa verso una qualificazione in Europa League. La Fiorentina ospita il Bologna, mentre per le ultime tre della classe è forse l’ultima spiaggia: la sfida più abbordabile è riservata al Palermo, che se la vedrà con il Cagliari. Il Crotone vola fino a Verona, contro il Chievo. Il compito più proibitivo è riservato al Pescara: gli ultimi della classe devono infatti affrontare il Milan. Due i posticipi. Il più importante di essi è proprio quello che andrà in scena domenica sera, a partire dalle 20:45: il Napoli ospita la Juventus, in uno dei match più importanti di questo campionato. Se la Vecchia Signora dovesse avere la meglio, i bianconeri porrebbero una definitiva ipoteca sul titolo della Serie A. Viceversa, una vittoria del Napoli potrebbe clamorosamente riaprire la lotta per lo Scudetto. Lunedì sera alle 20:45, infine, sarà la volta dell’ Inter, impegnata contro la Sampdoria.