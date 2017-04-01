L'Olimpia Milano centra l'impresa a Kaunas: adesso può evitare l'ultimo posto

L'Olimpia Milano ritrova il successo in Eurolega e adesso potrebbe evitare l'onta dell'ultimo posto nel prossimo match contro l'Unics Kazan.

sbanca il parquet die conquista una meritata vittoria percontro lo, anch'egli ormai fuori dai giochi per quanto concerne la zona playoff. Una vittoria che ridà morale e fiducia alle Scarpette Rosse, capaci di imporsi contro un avversario di prestigio anche con un roster falcidiato dagli infortuni. Adesso la squadra di coach Repesa ha le carte in regola per evitare l'ultimo posto in classifica nella sfida contro lEppure la gara in terra lituana era iniziata nel peggiore dei modi per l'Olimpia Milano dopo essere andata sotto di 12 punti in un primo quarto disastroso dove la difesa si è caricata di falli e l'imprecisione in attacco ha prodotto errori in serie. Nonostante le scarse alternative a disposizione di Repesa, i milanesi hanno provato ad imbastire una reazione degna di tale nome.suona la carica per i suoi e realizza ben 13 punti solo nel secondo quarto, consentendo ai suoi di poter tornare in partita. Poi la partita prosegue sui binari di un perfetto equilibrio, spezzato solo da una bomba diche fa pendere l'ago della bilancia dalla parte delle Scarpette Rosse., nei tiri liberi decisivi, è freddo come non mai e Milano si porta a casa un successo prezioso, non tanto per la classifica, ma per il morale. Al termine del match, un raggianteha elogiato i suoi ragazzi per la prova di maturità offerta a Kaunas: 'Qui il basket è più di uno sport ed è bello vincere in questa atmosfera. Eravamo in emergenza con una rotazione corta ma abbiamo giocata una partita intelligente. Dovevamo limitare le palle perse contro la loro aggressività e controllare i rimbalzi difensivi. Siamo riusciti ad eseguire il nostro piano e questo ci ha permesso di vincere. La nostra EuroLeague non cambia ma ogni vittoria a questi livelli è importante'.