Cleveland, è allarme rosso: Chicago le infligge il terzo ko di fila (99-93)

Che non fosse un momento particolarmente esaltante per Cleveland era apparso piuttosto evidente negli ultimi due match, ma il terzo ko consecutivo fa scattare veramente l'allarme in casa Cavs. I campioni in carica, che hanno già perso la leadership a Est dopo il 'sorpasso' dei Boston Celtics,Il nuovo record di LeBron - toccata quota 28.599 che lo proietta al settimo posto come miglior marcatore di sempre in carriera nella Nba, superando Shaquille O’Neal - è soltanto un magro premio di consolazione per i Cavaliers.: sei vittorie e dieci rovesci sono tutt'altro che un ruolino di marcia da team che vuole confermare l'anello. Al contrario, per i Bulls questo successo potrebbe riaprire il discorso playoff dopo che l'infortunio di Wade sembrava averlo definitivamente chiuso.All'intervallo gli ospiti conducono con nove punti di vantaggio, ma nel terzo quarto i padroni di casa trovano le giocate giuste, soprattutto grazie alle triple di Mirotic: i Bulls vanno all'ultimo periodo avanti 78-71. Negli ultimi 12' Cleveland prova a rifarsi sotto: ad un minuto dalla sirena Thompson mette dentro il canestro del -5,e a costringerli alla terza sconfitta "in a row". Non bastano a Houston i 30 punti, 8 rimbalzi e 4 assist diper evitare la battuta d'arresto a Portland (117-107). Per i Blazers è un successo molto importante: quinta vittoria consecutiva e ottavo posto ancora più saldo, con una gara e mezza di vantaggio sui Denver Nuggets., ma i Blazers possono godersi anche un ottimo Nurkic, autore di 19 punti e 11 rimbalzi.