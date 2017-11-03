Al via la dodicesima giornata di campionato di Serie A
di Redazione
03/11/2017
Siamo dunque giunti alla dodicesima giornata del campionato di Serie A, l’ultima prima della sosta dovuta agli impegni delle nazionali. Anche la nostra Italia, chiaramente, sarà impegnata in questo senso, con il delicatissimo spareggio di andata e ritorno contro la Svezia: in palio, un biglietto per Russia 2018, nella speranza di rimanerci il più possibile. Nel frattempo, ad ogni modo, proviamo a vedere cosa succederà in questo turno, particolarmente importante per parecchie squadre. Si apre con due anticipi del sabato. Alle ore 18:00, per la volata salvezza, il Bologna ospita il Crotone: gli emiliani, finora una sorta di rivelazione, sono piuttosto tranquilli dall’alto dei loro 14 punti. I pitagorici, reduci dalla clamorosa vittoria di Firenze, hanno grande entusiasmo. Alle 20:45, invece, il derby della lanterna: il Genoa, inguaiatissimo e penultimo in classifica, affronta nel momento peggiore i cugini della Sampdoria, che invece, clamorosamente, sono in corsa per un posto in Europa League. Lunch match della domenica: l’ Inter, seconda in classifica e fin qui protagonista di una marcia inarrestabile, ospita invece un Torino che ultimamente ha attraversato un momento di crisi, ma che ha recuperato il gallo Belotti. La Serie A continua poi con diverse sfide delle ore 15:00. Il più importante, presumibilmente, è quello che vede opposte Fiorentina e Roma. Attenzione a Chievo – Napoli: i veronesi fin qui hanno sorpreso, mentre i partenopei, da capoclassifica, potrebbero subire il contraccolpo psicologico del disastro europeo. Sfida apparentemente semplice per la Juventus, contro un Benevento ancora a 0 punti: un’ulteriore sconfitta permetterebbe di allungare il poco invidiabile record di KO consecutivi. La Lazio, dall’alto del proprio magnifico momento, ospita una Udinese desiderosa di far punti per staccarsi definitivamente dal limbo di bassa classifica. Cagliari e Hellas, invece, si affrontano per la salvezza. I due posticipi della dodicesima giornata di Serie A vedono protagoniste le due squadre che hanno giocato in Europa League: l’Atalanta, alle ore 18:00, deve vedersela con la SPAL. In Emilia, invece, ecco Sassuolo – Milan.
Articolo Precedente
Eurocup: crollano le italiane, battute Trento, Reggio Emilia e Torino
Articolo Successivo
Eurolega, per l'Olimpia Milano le trasferte europee rimangono un tabù