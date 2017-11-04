Home Eurolega Eurocup: crollano le italiane, battute Trento, Reggio Emilia e Torino

di Redazione 04/11/2017

Tutte sconfitte le rappresentanti del basket italiano in Eurocup, Torino asfaltata dai turchi del Darussafaka in casa. Disastro italiano in Eurocup di Basket, dove le tre italiane sono uscite tutte sconfitte dai rispettivi impegni di giornata. Torino ha ceduto in casa contro gli esperti turchi del Darussafaka che si sono imposti nettamente con il punteggio di 89-60, prendendo il largo già dalle primissime battute del match. Il primo quarto si è chiuso con i turchi già avanti di 16, sul 15-31. Parziale rimonta dei padroni di casa che che hanno chiuso il primo tempo sotto solo di 6 punti (42-48) per poi crollare nella ripresa. In evidenza, tra gli ospiti, Johnson autore di 23 punti e Cummings con 21. Per Torino sono 14 i punti di Garrett e 11 di Vujacic. Reggio Emilia prosegue la propria striscia nera di sconfitte, venendo battuta in casa dall'Hapoel con il punteggio di 63-61. Emiliani che partono bene chiudendo la prima frazione avanti di 8, sul 21-13. Gara in parità fino al terzo quarto (46-46), poi gli israeliani sono riusciti a spuntarla nella lotteria finale dei tiri liberi. Per Reggio ottima prestazione di Della Valle, autore di 23 punti, mentre il miglior marcatore dell'Hapoel è Dyson con 22 punti. Trento regge solo il primo tempo contro il Gran Canaria in trasferta per poi cedere nella ripresa. Prosegue la crisi di risultati per la squadra di Buscaglia, autrice di una prestazione nel complesso positiva macchiata da un finale sottotono. Bene Sutton autore di 23 punti mentre il top scorer per i padroni di casa è stato Eriksson con 23 punti.