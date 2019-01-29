Al via anche i quarti di finale di Coppa Italia

Dopo la ventunesima giornata del campionato di Serie A, che pare aver indirizzato in maniera pressoché definitiva l’inerzia del torneo in favore della Juventus, fa anche ritorno la Coppa Italia, con le partite valide per i quarti di finale. Riprende dunque la caccia nei confronti della Vecchia Signora, che ha vinto in maniera consecutiva le ultime quattro edizioni del torneo: i bianconeri sono a caccia della quinta affermazione di fila, ma in generale ci saranno diversi match molto interessanti, almeno sulla carta.

Il primo quarto di finale di Coppa Italia andrà in scena martedì 29 gennaio, presso lo Stadio Giuseppe Meazza di San Siro. Presso il capoluogo lombardo, si potrà assistere al remake della sfida cui abbiamo potuto assistere pochi giorni fa, in occasione della ventesima giornata del campionato di Serie A: si affronteranno infatti il Milan e il Napoli, con in palio un biglietto per l’approdo alle semifinali della competizione. I partenopei sembrano partire come favoriti assoluti, ma naturalmente i rossoneri, forti dei neoacquisti Paquetà e Piatek, andranno a caccia dell’impresa dinanzi ai propri tifosi.

Saranno due, invece, le partite di mercoledì 30 gennaio. Alle ore 18:15, in Toscana, la Fiorentina ospiterà la Roma, sfida che già di per sé ha un retrogusto vagamente europeo: non a caso in campionato i viola sono in corsa per un piazzamento in Europa League, mentre i giallorossi sono a caccia di quel quarto posto che varrebbe una qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Alle ore 20:45, invece, a Bergamo, la Juventus sarà chiamata alla difficile trasferta contro l’Atalanta. La Dea è stata una delle poche compagini capaci di bloccare i bianconeri in questa stagione.

Infine, giovedì 31 gennaio ci sarà l’ultimo quarto di finale di Coppa Italia: sempre a Milan, l’ Inter dovrà vedersela contro la Lazio, in quello che molti hanno indicato come il vero big match di questo turno.