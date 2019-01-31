Al via la ventiduesima giornata del campionato di Serie A

È oramai quasi tutto pronto in vista della ventiduesima giornata del campionato di Serie A, valida per il terzo turno del girone di ritorno del torneo. Se lo scorso pacchetto di partite era stato un crocevia forse determinante per l’inerzia della competizione, il cui massimo alloro sembra inevitabilmente indirizzato ancora una volta verso la Juventus, stavolta assisteremo ad una serie di gare che giungeranno a seguito dei quarti di finale di Coppa Italia. Procediamo dunque con ordine, e andiamo a vedere che cosa potrebbe accadere nelle prossime ore.

Si comincerà con i consueti anticipi del sabato di Serie A, il primo dei quali andrà in scena il 2 febbraio, a partire dalle ore 15:00. Match salvezza: l’Empoli dovrà vedersela contro il Chievo Verona, fanalino di coda del torneo e oramai virtualmente condannato alla retrocessione. Di seguito, invece, ecco le prime due della classe: partita molto ostica per il Napoli alle ore 18:00, con i partenopei costretti ad affrontare la Sampdoria del grande ex, Fabio Quagliarella. Quest’ultimo, al momento, è anche il capocannoniere del campionato, e nel match di andata siglò un gran gol di tacco. Alle 20:30 sarà invece il turno della Juventus: fra le mura amiche dell’Allianz Stadium, i bianconeri ospiteranno il Parma.

Lunch match della domenica, con il Torino grande protagonista annunciato: i granata, in corsa per un posto in Europa League, andrà in trasferta contro lo SPAL. Due le gare delle ore 15:00: l’Udinese ospita la Fiorentina, mentre il Genoa farà altrettanto contro il Sassuolo, in una sfida valida soprattutto per la salvezza. Alle ore 18:00, invece, l’ Inter cercherà di riscattare gli ultimi risultati deludenti contro un Bologna in profonda crisi. Il big match alle 20:30: la Roma e il Milan si affronteranno in una gara probabilmente determinante per il quarto posto.

La ventiduesima giornata di Serie A sarà chiusa dai due posticipi del lunedì: alle ore 19:00 toccherà alla Lazio, che affronterà il Frosinone in trasferta. Alle ore 21:00, invece, ecco Cagliari – Atalanta.