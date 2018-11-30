Al via la quattordicesima giornata di Serie A
30/11/2018
Mancano oramai poche ore appena all’inizio della quattordicesima giornata del campionato di Serie A, che ci avvicina sempre più rapidamente alla conclusione del girone di andata del torneo. Per l’occasione, chiaramente, sarà ancora una volta rinnovata la caccia alla Juventus capolista, che nei prossimi turni sarà chiamata ad alcuni impegni particolarmente complicati. Ma procediamo con ordine, e vediamo che cosa potrebbe accadere in questo weekend calcistico. La quattordicesima giornata del campionato di Serie A comincerà ufficialmente sabato 1 dicembre, con il match salvezza delle ore 15:00. Si affronteranno Spal ed Empoli, due compagini che lotteranno fino all’ultimo per evitare la retrocessione. Alle ore 18:00, sfida di ben altro spessore, concernente i vertici alti della classifica: allo Stadio Artemio Franchi, i padroni di casa della Fiorentina ospiteranno la temibile Juventus di Cristiano Ronaldo. Ultimo anticipo del sabato, delle 20:30: la Sampdoria cercherà un po’ di continuità contro il Bologna. Si passa poi alle partite di domenica 2 dicembre, con un primo lunch match delle 12:30. Il Milan, ancora falcidiato dagli infortuni, deve vedersela contro il neopromosso Parma. Tre, invece, come oramai di consueto, le partite delle ore 15:00, tutte più o meno relative alla volata salvezza. Il Frosinone, in coda alla classifica, dovrà vedersela contro il Cagliari. Meglio invece il Sassuolo, che al momento occupa la sesta posizione ex aequo con la Roma, e che auspica di strappare un piazzamento utile per le prossime competizioni europee: l’avversario sarà l’Udinese, in forte crisi nelle ultime uscite. Infine, altro match tra due squadre che stanno faticando a trovare la giusta continuità: il Torino e il Genoa. Alle ore 18:00, ecco invece la Lazio: i biancocelesti sono in piena corsa per la Champions League, e saranno ospiti del fanalino di coda di questa Serie A, il Chievo Verona. Alle 20:30, il big match di questa quattordicesima giornata, quello tra Roma e Lazio. Infine, un altro anticipo al lunedì sera: alle 20:30 il Napoli affronterà la trasferta di Bergamo, contro l’ Atalanta.
