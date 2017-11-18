Al via la tredicesima giornata del campionato di Serie A

Oramai è quasi tutto pronto per l’inizio della tredicesima giornata del campionato di Serie A, che, per l’occasione, arriva dopo la clamorosa eliminazione dell’Italia agli spareggi mondiali per Russia 2018. Normale, dunque, che la ripresa del torneo sia dominata da un certo sentimento di shock e di sconcerto, che presumibilmente il nostro calcio si trascinerà dietro per parecchio tempo ancora. Ciononostante, il turno cui stiamo per andare incontro è parecchio interessante, in quanto prevede diverse sfide di vertice. Saranno parecchi, infatti, i match di cartello di questa tredicesima giornata di Serie A, a cominciare dai due anticipi.

Sabato, alle ore 18:00, ecco il derby tra Roma e Lazio: la stracittadina capitolina viene disputata prima del previsto, in quanto le due compagini, nella settimana successiva, saranno impegnate rispettivamente in Champions League e in Europa League. Discorso analogo per Napoli – Milan, che invece verrà giocata a partire dalle ore 20:45. Si tratta di due partite, ad ogni modo, molto affascinanti e molto importanti per l’inerzia del campionato.

La Serie A riprende poi domenica, all’ora di pranzo: alle 12:30, si affrontano Crotone e Genoa, nel più classico dei match salvezza. Vediamo invece cosa accadrà a partire dalle ore 15:00, allorché la sfida più importante andrà in scena a Genova: la Sampdoria, protagonista di un grande campionato finora, ospiterà la Juventus. Udinese e Cagliari sembrano destinate a battagliare per la salvezza, Torino e Chievo aspirano invece a qualcosina di più. La Fiorentina cerca un rilancio in casa dello SPAL, mentre il Benevento, contro il Sassuolo, è ancora a caccia del suo primo punto in Serie A.

Primo posticipo della tredicesima giornata di Serie A. A partire dalle 20:45, l’Inter ospita l’Atalanta, in un’altra partita davvero molto interessante, tra una storica big del nostro calcio ed una delle maggiori realtà dei tempi recenti. Lunedì sera, sempre alle 20:45, i giochi si completano con la gara tra Verona e Bologna.