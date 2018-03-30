Caricamento...

Eurocup Women, storica impresa della Reyer Venezia Femminile che centra la finale

Redazione Avatar

di Redazione

30/03/2018

Splendido successo per la Reyer Venezia femminile che supera in semifinale le turche dell'Hatay BB e giocherà la finale contro il Galatasaray.

Una splendida Reyer Venezia femminile ha centrato uno storico traguardo contro le turche dell'Hatay BB, centrando la finalissima della Eurocup Women contro l'altra squadra turca del Galatasaray. La squadra lagunare è riuscita nella straordinaria impresa di recuperare ben 20 punti di svantaggio alle più quotate avversarie, imponendosi con il punteggio di 80-57, ribaltando il 74-54 con il quale avevano perso il match di andata. La finalissima si giocherà in due gare, andata e ritorno. La prima sfida è in programma l'11 aprile a Istanbul, mentre la gara di ritorno si giocherà il 18 aprile al PalaTaliercio di Venezia. Una rimonta incredibile sulla quale pochi avrebbero scommesso alla vigilia. Sugli scudi la prestazione della Williams, autrice di 24 punti, bene anche De Pretto (12 pt) e Micovic (11 pt). Tra le turche sono 17 i punti messi a referto da Paris e Abdelkader. Umana Reyer Venezia-Hatay BB 80-57 (Parziali: 14-10; 40-23; 68-41) Umana Reyer Venezia: Micovic 11, Bestagno 2, Carangelo 10, Kacerik n.e., Williams 24, De Pretto 12, Sandri n.e., Ruzickova 4, Dotto 2, Little 6, Togliani n.e., Walker 9 Hatay BB: Yavas, Paris 17, Mitchell 10, Snytsina 7, Deniz n.e., Ozaltin n.e., Coklar n.e, Tanacan n.e, Ozturk 6, Aydin, Ben Abdelkader 17, Mircheva.
