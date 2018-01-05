Al via la ventesima giornata del campionato di Serie A
di Redazione
05/01/2018
Dopo la doppia tornata dei quarti di finale di Coppa Italia, è oramai tutto pronto per la ventesima giornata del campionato di Serie A, la prima, di fatto, del 2018. Il nuovo anno inaugura dunque il girone di ritorno della massima competizione italiana, nei giorni dell’Epifania che porranno fine alle festività natalizie. Andiamo a vedere, pertanto, che cosa succederà. Si comincerà questo venerdì, alle ore 18:00, con il primissimo anticipo di giornata. Il Chievo, reduce dalla clamorosa sconfitta patita per mano del Benevento, affronta un’Udinese in gran spolvero. Alle ore 20:45, invece, una delle sfide di cartello in questo ventesimo turno di Serie A: la Fiorentina, che sta tentando di riavvicinare le zone europee, affronta un’ Inter in profonda crisi, nella speranza di conquistare punti importanti. Passiamo poi alla giornata dell’Epifania, con il lunch match del sabato. Il Torino ospita il Bologna, in una gara tra due compagini che stanno ben figurando in questa Serie A. Alle ore 15:00, poi, largo al Napoli, che contro il Verona ha un’occasione certamente ghiotta per mantenere il momento positivo. Occhi puntati anche su San Siro, dove il Milan, reduce da una gravissima crisi, auspica di tornare al successo contro il Crotone. La Lazio invece entra in casa dello Spal, con l’obiettivo di non perdere la scia europea, tallonando Inter e Roma per un piazzamento nella prossima edizione della Champions League. Occhio poi a Genoa e Sassuolo, protagoniste di una sfida salvezza tra due compagini che stanno attraversando un buon momento di forma. Il Benevento, reduce dalla prima vittoria di sempre in Serie A, spera di portare continuità di risultati contro la Sampdoria. Alle ore 18:00, gara affascinante tra Roma e Atalanta, due fra le maggiori realtà calcistiche di questa Serie A. Infine, a Cagliari, la Juventus continua la rincorsa al Napoli capolista, nel testa a testa per la conquista dello Scudetto.
