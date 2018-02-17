Al via la venticinquesima giornata di Serie A
di Redazione
17/02/2018
Dopo la prima fase delle sfide di andata degli ottavi di finale di Champions League, che, fra le altre cose, ha avuto come protagonista anche la Juventus, ritorna finalmente il campionato di Serie A, con la venticinquesima giornata. Il torneo, in questa stagione, è particolarmente combattuto: la già citata Juventus e il Napoli, infatti, si stanno contendendo lo Scudetto in una sfida a distanza molto accesa, e al momento, in classifica, sono separate di appena un punto. Ma procediamo con ordine, e andiamo a vedere che cosa accadrà in questo turno. La venticinquesima giornata di Serie A si apre con un anticipo del sabato delle ore 15:00. La Roma, infatti, nella prossima settimana dovrà giocare in Champions League, e pertanto sarà ospite sul campo dell’Udinese. Alle ore 18:00, invece, match salvezza tra un Chievo che si è profondamente smarrito, ed un Cagliari che, viceversa, nelle ultime uscite è parso più pimpante. Alle ore 20:45 toccherà all’ Inter: i nerazzurri, tornati al successo dopo oltre due mesi di astinenza, vogliono perseguire una continuità di risultati a partire dal Genoa. Nel lunch match della domenica, il derby della Mole: il Torino, capace di vantare rinnovate ambizioni europee dopo l’arrivo di Mazzarri sulla panchina granata, ospita una Juventus che ultimamente è parsa appannata. E così, alle ore 15:00, la gara del Napoli, contro un inguaiato Spal, sembra quasi una formalità. Alla stessa ora, la Serie A propone altri due match: il Benevento, fanalino di coda, contro il Crotone quartultimo. Poi un’altra sfida salvezza, il derby emiliano tra il Bologna ed il Sassuolo. Alle ore 18:00, l’Atalanta e la Fiorentina tenteranno di salire sull’ultimo treno europeo. Affascinante il posticipo della domenica sera del venticinquesimo turno di Serie A: alle 20:45, al San Siro, Milan e Sampdoria se la giocano per un posto in Europa League. Infine, lunedì sera, alle 20:45, toccherà alla Lazio: i biancocelesti, reduci dal brutto KO di Napoli, cercano il riscatto contro il Verona.
