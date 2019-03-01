Al via la ventiseiesima giornata di Serie A
di Redazione
01/03/2019
Mancano oramai appena poche ore all’inizio della ventiseiesima giornata del campionato di Serie A. Un turno che, inevitabilmente, catalizzerà le attenzioni dei più verso un big match in particolare: quello che verrà disputato nel capoluogo campano, allorché i padroni di casa del Napoli, al San Paolo, ospiteranno la capolista Juventus. Una maxi sfida che, pur non potendo più essere considerata determinante circa la volata Scudetto, visto il vantaggio accumulato nel frattempo dalla Vecchia Signora, sarà comunque molto interessante da seguire. Ma procediamo con ordine, perché la venticinquesima giornata di Serie A avrà inizio con il primo anticipo di venerdì 1 marzo, a partire dalle ore 20:30. Ad aprire le danze saranno Cagliari e Inter, con i nerazzurri desiderosi di riscattare il deludente e polemico pareggio di Firenze. Si prosegue poi con ben tre anticipi del sabato: alle ore 15:00, per la salvezza, si affronteranno Empoli e Parma. Alle ore 18:00, invece, il Milan, che desidera consolidare le proprie chance circa la corsa Champions, ospiterà un Sassuolo in crisi. Alle 20:30, invece, il derby capitolino tra Lazio e Roma, altra partita sentitissima e molto attesa. Arriviamo poi a domenica 3 marzo, allorché avranno luogo le altre gare di questo turno di Serie A. Lunch match delle 12:30 tra Torino e il fanalino di coda del torneo, il Chievo Verona. Alle ore 15:00, l’Udinese affronta il Bologna, il Genoa gioca contro il Frosinone, mentre la SPAL avrà un gravoso impegno contro la Sampdoria. Tre contese che, inevitabilmente, potrebbero riservare grandi emozioni. Alle ore 18:00, poi, ecco una gara dal sapore decisamente europeo: quella che, a Bergamo, vedrà coinvolte l’Atalanta e la Fiorentina. Infine, si chiude con il succitato big match, che potrebbe chiudere definitivamente il discorso Scudetto. La Juventus, infatti, uscendo indenne dal San Paolo, mettere l’ultima ipoteca sulla conquista del titolo. Viceversa, anche solo per una questione di fiducia e di autostima, il Napoli proverà in ogni modo di vincerla dinanzi al proprio pubblico.
