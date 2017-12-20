Home Eurolega Champions League, Capo d'Orlando-Chalon 69-79: siciliani fuori dai giochi per il secondo turno

di Redazione 20/12/2017

Capo d'Orlando viene sconfitta in casa dai francesi dello Chalon e devono dire addio alle speranze di passaggio del turno. Capo d'Orlando perde anche la settima sfida in Champions League e questa volta deve salutare definitivamente le speranze di potersi qualificare al secondo turno. Troppo forti i francesi che hanno quasi sempre condotto le danze, fin dai primissimi minuti della sfida. Difesa francese molto più organizzata che concede davvero poco alle velleità dei siciliani. Tra i padroni di casa si salvano solo Alibegovic (16 pt) e Wojciechowski (15 pt) ma la partita, i siciliani la perdono sotto le plance, dove la maggiore fisicità degli ospiti si fa apprezzare di più consentendo poche seconde opportunità alla squadra di Di Carlo. I siciliani sbagliano l'approccio alla gara e vanno subito sotto di 10 già nel primo quarto (10-20). In apertura di seconda frazione, Ikovlev commette un ingenuo fallo intenzionale che spiana la strada ai francesi che toccano il massimo vantaggio +14 a 11'45”. L'ingresso di Donda al posto di uno spento Delas, rilancia i padroni di casa. Il neo entrato colpisce più volte dall'arco e riporta sotto Capo d'Orlando che chiude la seconda frazione sotto solo di tre punti (35-38). Ma al rientro dopo il riposo lungo, è ancora Chalon ad innestare la quarta con un parziale di 7-0 che vanifica le speranze di rimonta dei padroni di casa. Capo d'Orlando prova ancora a rientrare portandosi sul 42-45, ma i francesi non si fanno sorprendere e calano l'ennesimo break chiudendo la terza frazione sul 52-59. Nell'ultima frazione, Chalon contiene bene i tentativi di rimonta di Capo d'Orlando e alla fine vince senza troppi patemi d'animo, imponendosi per 69-79. Capo d'Orlando: Alibegovic 16, Wojciechowski 15, Atsur e Kulboka 8. Chalon: N'Zeulie 23, Farr 14, Harris 12.