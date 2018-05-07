Home Eurolega Champions League, l'Aek Atene trionfa sul Monaco e si porta a casa il trofeo

di Redazione 07/05/2018

Aek Atene sul podio più alto della Champions League dopo la battaglia vinta in finale contro i francesi del Monaco. L’Aek Atene vince la Champions League 2017-2018, sconfiggendo l’AS Monaco 100-94 sul parquet di casa dell’OAKA col punteggio di 94-100 succedendo all‘Iberostar Tenerife. Sugli scudi della finalissima, un grande Mike Green (nominato MVP dele Final Four) mentre Dusan Sakota e Kevin Punter sono stati i due assi nella manica dell'Aek Atene nei momenti decisivi del match. Con la vittoria della Champions League, l'Aek Atene ritrova un alloro europeo a 18 anni dalla vittoria sulla Virtus Bologna in Coppa Saporta. Male il Monaco, favorito alla vigilia, capace di dare segnali di reazione concreta solo quando ormai la gara era ampiamente compromessa. L’AEK Atene, chiude avanti per 53-44 la prima frazione di gioco. Nella ripresa si sveglia il Monaco che, sotto la regia di D.J. Cooper e i canestri di Sy e Traoré riportano sotto la squadra transalpina fino al 60-59. L’AEK Atene, non accusa il colpo e reagisce, trascinato fino al +9 da Green. Le due triple di Gladyr (18 punti) riportando i biancorossi a -3 sul 73-70 alla terza sirena. Nell’ultimo quarto, il protagonista assoluto è Kevin Punter, che mette a segno 11 dei suoi 16 punti riportando avanti i greci anche se nei minuti finali, il Monaco spreca una ghiotta opportunità per rimettere le cose in parità. L’ex Brindisi Delroy James stoppa Cooper nei secondi finali e un 2/2 dalla lunetta mettono il sigillo al successo dell'Aek Atene. AS Monaco – AEK Atene 94-100 (20-29; 44-53; 70-73) MONACO: Cooper 8, Craft 9, Sy 8, Lacombe 12, Rudez, Gladyr 18, Kikanovic 12, Poinas n.e, Joseph, Robinson 13, Evans 6, Traore 8. Allenatore: Zvezdan Mitrovic. AEK: Punter 16, James 13, Green 19, Harris 9, Xanthopoulos 2, Sakota 16, Vasilopoulos, Atic n.e, Larentzakis 8, Mavroeidis 7, Kavvadas n.e, Hunter 10. Allenatore: Dragan Sakota.