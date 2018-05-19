Eurolega, Doncic trascina il Real Madrid verso la finalissima: Cska ancora ko
di Redazione
19/05/2018
Il Real Madrid vola in finale, sconfiggendo il Cska Mosca grazie all'apporto di un immenso Doncic, adesso c'è il Fenerbahce.In un match ad altissima tensione e in equilibrio fino ai secondi finali, il Real Madrid supera brillantemente il Cska Mosca in semifinale per 92-83 consenguendo il pass per la finalissima delle Final Four di Eurolega in corso di svolgimento a Belgrado. Al Cska non basta un inizio al fulmicotone che ha consentito ai russi di chiudere la prima frazione sul punteggio di 30-20 grazie ad un Higgins in grande spolvero. Il Real Madrid, sospinto ancora una volta da un immeso Doncic, si riporta sotto e grazie anche ad una prestazione sopra le righe di Carrol e Llull riesce a tenere botta rimettendo le cose in parità. De Colo chiude la partita con 20 punti ma pessime percentuali (5/15 dal campo) chiaro segno di una condizione non perfetta, e non bastano i punti complessivi tenuto conto di percentuali al tiro tutt'altro che lusinghiere. Il Real Madrid gioca meglio i momenti clou del match grazie anche ad un Ayon decisivo (12+11) e un Doncic che ancora una volta ha messo in mostra i propri progressi anche sotto l'aspetto della maturità. Per il fenomeno sloveno, il bilancio della semifinale è di 16 punti e 7 rimbalzi, non perfetto al tiro (4/12) ma sicuramente efficace nella gestione del ritmo e anche nella fase difensiva. Per il Cska, ancora una bocciatura sonora in semifinale mentre adesso i fari sono tutti puntati sulla finalissima di domani che vedrà di fronte le merengues contro i campioni uscenti del Fenerbahce.
