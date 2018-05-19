Home Eurolega Eurolega, Doncic trascina il Real Madrid verso la finalissima: Cska ancora ko

Eurolega, Doncic trascina il Real Madrid verso la finalissima: Cska ancora ko

di Redazione 19/05/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Il Real Madrid vola in finale, sconfiggendo il Cska Mosca grazie all'apporto di un immenso Doncic, adesso c'è il Fenerbahce. In un match ad altissima tensione e in equilibrio fino ai secondi finali, il Real Madrid supera brillantemente il Cska Mosca in semifinale per 92-83 consenguendo il pass per la finalissima delle Final Four di Eurolega in corso di svolgimento a Belgrado. Al Cska non basta un inizio al fulmicotone che ha consentito ai russi di chiudere la prima frazione sul punteggio di 30-20 grazie ad un Higgins in grande spolvero. Il Real Madrid, sospinto ancora una volta da un immeso Doncic, si riporta sotto e grazie anche ad una prestazione sopra le righe di Carrol e Llull riesce a tenere botta rimettendo le cose in parità. De Colo chiude la partita con 20 punti ma pessime percentuali (5/15 dal campo) chiaro segno di una condizione non perfetta, e non bastano i punti complessivi tenuto conto di percentuali al tiro tutt'altro che lusinghiere. Il Real Madrid gioca meglio i momenti clou del match grazie anche ad un Ayon decisivo (12+11) e un Doncic che ancora una volta ha messo in mostra i propri progressi anche sotto l'aspetto della maturità. Per il fenomeno sloveno, il bilancio della semifinale è di 16 punti e 7 rimbalzi, non perfetto al tiro (4/12) ma sicuramente efficace nella gestione del ritmo e anche nella fase difensiva. Per il Cska, ancora una bocciatura sonora in semifinale mentre adesso i fari sono tutti puntati sulla finalissima di domani che vedrà di fronte le merengues contro i campioni uscenti del Fenerbahce.