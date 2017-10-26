Home Eurolega Champions League, ein plein italiano con i successi della Dinamo Sassari e Avellino

Champions League, ein plein italiano con i successi della Dinamo Sassari e Avellino

di Redazione 26/10/2017

Ottime prestazioni in Champions League per le tre squadre italiane. Sassari e Avellino vincono i rispettivi match contro Murcia e Ostenda. La Champions League di Basket sorride ancora alla pallacanestro italiana, con i successi contemporanei di Sassari e Avellino che fanno il paio con la vittoria di Venezia di martedi. I sardi si sono imposti per 83-78 a Murcia, cogliendo il primo successo nella competizione continentale, mentre Avellino ha battuto i belgi dell'Ostenda per 66-57. Partiamo dal match della Dinamo Sassari, che approccia bene al match volando sul +10 in apertura ma poi subendo il ritorno dei padroni di casa, bravi a sfruttare al meglio i cali di concentrazione della squadra di Pasquini. La partita vive sui binari di un perfetto equilibrio fino a metà gara (39-37 al riposo lungo) poi arriva il piccolo strappo della squadra italiana nell'ultimo quarto che consente a Bamforth e compagni di volare fino al +7 a 30” dalla sirena. Il canestro di Pierre risulta il sigillo determinante per il successo dei sardi che cogliendo il primo successo dopo tre giornate, tornano in corsa per la qualificazione al turno successivo. Sassari:Bamforth 19, Randolph, Hatcher 13 Soffre più del dovuto Avellino che impiega due tempi per iniziare ad ingranare ma si trova costretta a dover recuperare ben 9 punti nella prima frazione (18-27 per gli ospiti). Molti errori al tiro dall'una e dall'altra parte ma alla fine a prevalere è stato il maggior tasso tecnico degli irpini, sorretti dai 20 punti di Wells, l'unico che ha dimostrato di avere le idee chiare sotto canestro. Ottimo il modo con il quale, la squadra di Sacripanti ha saputo stringere le maglie in difesa, nei momenti topici del match, Adesso gli irpini guidano la classifica del girone a pari punti con altre 4 squadre. Avellino:Wells 20, Rich e Fitipaldo 10, Scrubb 8. Ostenda:Jekiri 13, Salumu 11, Kesteloot e Fieler 10.