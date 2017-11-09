Home Eurolega Champions League: la Sidigas Avellino asfalta i cechi del Nymburk

Champions League: la Sidigas Avellino asfalta i cechi del Nymburk

di Redazione 09/11/2017

Successo per la Sidigas Avellino che sconfigge nettamente i cechi del Nymburk, tornando al successo dopo due sconfitte. La Sidigas Avellino torna a gustare il sapore della vittoria, sconfiggendo i cechi del Nymburk in casa nel match valevole per la Champions League. Priva del play Fitipaldo che domani dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico dopo la frattura della capsula articolare del pollice, Sacripanti si affida al tridente Rich-Wells-Filloy capace di mettere a referto ben 58 punti trascinando Avellino al terzo posto in classifica nel gruppo D. S acripanti ha indirizzato il match nel primo quarto contro i cechi avanti solo nei minuti iniziali di una sola lunghezza. Già nel primo quarto gli irpini volano sul 21-12 grazie anche ad un parziale di 10-0. Rich è l'autentico mattatore del match con 10 punti nei primi 10'. La Sidigas conclude il primo periodo sul 23-14 nonostante gli 11 rimbalzi offensivi concessi ai cechi. Il primo tempo si chiude sul 42-36, con i cechi che recuperano parzialmente il distacco nella seconda parte della seconda frazione. Sul +11 i cechi non mollano e al 27' vanno sul -5 trovando una tripla di Bohacik (53-48). La Sidigas sigla l'8-0 firmato da Wells, Scrubb e N'Diaye e vola nuovamente sul +13 (61-48) chiudendo sul 61-50 il terzo periodo. Avellino si blocca nell'ultimo periodo e nei primi 5' realizza un punto solo a cronometro fermo. Al 36'30'' Avellino fa centro con Ortner (66-55) ches blocca la sterilità offensiva degli irpini. Poi i padroni di casa dilagano nel finale chiudendo sull'80-63. Avellino: Rich 23, Wells 19, Filloy 16. Nymburk: Hruban 18, Lawrence 12, Ray 10.