La Finale di Basketball Champions League sarà tra Monaco e Aek Atene

di Redazione 05/05/2018

I francesci e i greci si giocheranno la Basketball Champions League nella finalissima della Nikos Galis Arena di domenica prossima. Sarà Monaco-Aek Atene la finalissima di Basketball Champions League 2018. Alla Nikos Galis Arena di Atene sono in corso le Final Four della competizione europea che ha visto trionfare Monaco e Aek Atene nelle due semifinali. La squadra francese ha sconfitto nettamente i tedeschi del MHP Riesen Ludwigsburg col punteggio di 87-65. Meglio i tedeschi nella prima parte del match sospinti da un ottimo Peter-McNeilly, Nella ripresa, una grande prova collettiva dei francesi guidati da coach Zvezdan Mitrovic, ha consentito ai monegaschi di prendere in mano le redini del match con ben cinque giocatori in doppia cifra guidati dall'esperto Amara Sy, protagonista del break vincente nella terza frazione che ha consentito ai francesi di prendere il largo. Bene anche Elmedin Kikanovic, 19 punti e 7/7 dal campo e Christopher Evans, 17+9 rimbalzi. Il Monaco dovrà vedersela con i padroni di casa dell'Aek Atene che hanno sconfitto per 77-75 gli spagnoli di Murcia ringraziando soprattutto la grande serata di Harris e Sakota. Ottima la partenza dell'AEK che in avvio riesce a conseguire uno strappo importante portandosi sul +12 (33-21). Grazie all'apporto di Ovie Soko, il Murcia riesce a chiudere la prima frazione solo a -6, 40-34. Decisivo, nel finale, l'apporto di Sakota, Xanthopoulos e Delroy James che consente ai padroni di casa di trovarsi sul 76-68 a 1’45” dalla fine. Il finale però è tutto di marca spagnola ma non basta al Murcia per evitare il 77-75 con il quale i greci acciuffano la finale di Basketball Champions League 2018 che si disputerà domenica.