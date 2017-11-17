Home Eurolega Champions League, successo per la Dinamo Sassari: Pasquini torna a sorridere

di Redazione 17/11/2017

La Dinamo Sassari si impone contro gli israeliani dell'Hapoel Holon, adesso la panchina di Pasquini è meno traballante. Acque meno agitate in casa Dinamo Sassari. Dopo alcune sconfitte inattese, la squadra di Pasquini ha ritrovato il sorriso con la seconda vittoria nel sesto turno di Champions al PalaSerradimigni contro gli israeliani dell'Hapoel Holon dell'ex Alexander, in un match in pratica a senso unico, dominato in lungo e in largo dal quintetto sardo. Un successo che può rappresentare la giusta iniezione di fiducia per gli uomini di Pasquini, dopo che il coach aveva presentato le dimissioni alla fine della gara con Capo d’Orlando. Gli israeliani si sono dimostrati incapaci di giocare in maniera corale, venendo puniti puntualmente nei loro punti deboli. Primo tempo che si chiude con Sassari avanti di 7 punti, dopo aver toccato anche i 16 punti di vantaggio. Belle anche le triple di Spissu e Polonara, bravi a sfruttare al meglio le rotazioni difensive ospiti e a fare breccia su una retroguardia impostata in modo troppo approssimativo. Planinic e soci ricacciano indietro ogni velleità di rimonta degli ospiti e gestiscono il vantaggio senza troppi patemi d'animo. Gli israeliani, nella seconda parte di gara, provano ad alzare il ritmo di gioco ma le troppe conclusioni forzate si infrangono sul ferro, il talento di Rice e lo strapotere fisico di Thomas non bastano per arginare i padroni di casa. Sassari tiene bene in difesa nell’uno contro uno e sui cambi difensivi cosi arriva anche il siluro di Pierre del +14 a 2’ dalla fine che mette il sigillo ad un match mai in discussione. Gli ultimi possessi delineano il punteggio finale che recita Sassari 98 – Holon 84. Top scorer per i sardi Polonara 18 e Planinic con 16 punti ,