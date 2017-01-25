Champions, successo prezioso per la Reyer Venezia: Varese sconfitta dall'Ewe, viene eliminata

Vittoria per la Reyer Venezia che batte i rumeni dell'Oradea e spera nel secondo posto mentre Varese esce di scena dopo l'ennesiam sconfitta nel girone.

Varese affonda in Germania ed esce di scena

Lavince e ipoteca il primo posto nel girone mentre la sconfitta rimediata da Varese sul campo dell'segna la fine dell'avventura della squadra di Caja in. Sono questi i verdetti delle due sfide che martedi vedevano impegnate due formazioni italiane. I lagunari hanno avuto ragione, sul proprio parquet, dei rumeni dell'sconfitti per 89-78.La contemporanea sconfitta del(battuta dal Saratov) ha fatto si che la Reyer Venezia raggiungesse la seconda posizione in classifica (per la classifica avulsa) e la quasi certezza di non dover disputare il primo turno dei playoff ma di accedere direttamente a quello successivo. Tutto dipenderà dai risultati che matureranno nelle gare di oggi. Nel quintetto allenato da coachspiccano le prestazioni di(autore di 17 punti) e(15 pt), in un match che i padroni di casa hanno condotto per quasi tutto il match soffrendo solo nel finale, quando i rumeni sostenuti dall'ottima serata disi sono portati fino al -8, rischiando di tornare in corsa per il successo finale. Grazie ai canestri dinel finale, i lagunari hanno rintuzzato il tentativo di rimonta degli ospiti chiudendo con 11 punti di vantaggio.La Pallacanestro Varese è stata sconfitta in Germania dall'con il netto punteggio die abbandona definitivamente ogni residua speranza di poter tornare in corsa per rimanere in Europa. Si salvano solo i primissimi minuti, nei quali la squadra di Caja è riuscita a conservare un minimo vantaggio, per poi essere travolta dal maggiore tasso tecnico degli avversari. I varesini sono sati sotto anche di 28 punti nel terzo quarto, per poi recuperare parzialmente il distacco. Nell'ultimo quarto, però, la squadra teutonica è tornata a macinare punti, seppellendo le residue chance pere compagni di poter ritornare in gara. Alla fine i punti di distacco patiti dalla squadra italiana saranno 25.