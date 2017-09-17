Home Eurolega Eurobasket 2017, la finale sarà Doncic contro Bogdanovic: oggi va in scena l'ultimo atto

di Redazione 17/09/2017

Oggi a Istanbul la finalissima di Eurobasket 2017 tra Serbia e Slovenia, che vedrà di fronte i due più forti giocatori europei. Oggi Eurobasket 2017 reciterà l'ultimo atto con la finalissima tra Slovenia e Serbia. Un confronto quanto mai incerto nell'esito, dove l'unica certezza è che assisteremo ad succoso confronto tra Doncic e Bogdanovic, le due stelle di prima grandezza delle due contenenti. Chi riuscirà a trascinare la propria nazionale verso il successo finale, probabilmente si laureerà anche miglior giocatore di Eurobasket 2017. Per la Serbia, un eventuale successo sarà la conferma di un ciclo vincente dopo l'argento ai mondiali del 2014 e il secondo posto all'Olimpiade 2016 dietro gli Usa. 'Ringrazierò i miei giocatori per tutta la vita per avermi portato fin qui – ha dichiarato in conferenza stampa Sasha Djordjevic - sono loro i veri eroi di questo risultato. Hanno sempre messo tutto, lavoro, dedizione e passione fin dal primo giorno della preparazione. Manca un ultimo passo: è una finale, la giocheremo con la concentrazione di sempre'. Djordjevic, ha rifiutato il ruolo di favorito per il successo finale. 'La Slovenia è imbattuta, logico che siano i favoriti. Non dobbiamo permettere loro di giocare in velocità. Abbiamo bisogno di chiarezza e coraggio, nient’altro. Hanno i leader, ma anche una grande chimica di squadra e sono allenati brillantemente da Kokoskov'. Dall'altra parte, Kokoskov, ha elogiato i meriti della fortissima Serbia: 'La Serbia sta giocando con molta fiducia, coraggio ed energia: la sfida tra i due ragazzi è quella chiave, ma non possiamo concentrarci solo su di loro, vanno sempre considerati all’interno di una squadra'. I bookmakers non hanno dato un'indicazione chiara sulla reale favorita, anche se il successo della Slovenia è quotato leggermente più basso.