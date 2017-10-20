Home Eurolega Eurolega, una bella Olimpia Milano battuta dal Fenerbahce all'overtime

di Redazione 20/10/2017

L'Olimpia Milano sconfitta in casa dai turchi del Fenerbahce dopo una prestazione sontuosa, ecco il commento sul match. L'Olimpia Milano esce battuta a testa alta dalla sfida interna contro i turchi campioni d'Europa del Fenerbahce, venendo sconfitta solo all'overtime con il punteggio di 92-86. Non basta una prova davvero superba delle Scarpette Rosse per piegare l'armata turca, anche se alla fine gli applausi del Forum indicano chiaramente quanto il pubblico stia apprezzando l'impegno dei suoi beniamini. Decisivi i canestri di Sloukas e Nunnally (è lui a realizzare la tripla decisiva) che mettono il sigillo al successo degli ospiti. L'Olimpia parte subito benissimo grazie ai canestri di Melli e Datome e ben tre triple di M'Baye (16 punti complessivi) ma patisce la grande serata di Vesely sotto le plance. Bene anche Theodore, bravo a prendere in mano le redini della squadra nel momento più difficile, guidando la rimonta. Bene anche Micov (15 punti), è lui a mettere a segno la tripla del pareggio che manda le due squadre all'overtime. Serata no per Goudelock, autore solo di 9 punti e tanti errori in fase di tiro. Brillano le stelle dei due italiani del Fenerbahce, Melli e Datome, autori rispettivamente di 16 e 15 punti, mentre l'uomo in più per i turchi è decisamente il greco Sloukas con 9 assist e 17 punti a referto. L'Olimpia Milano, per lunghi tratti del match, ha dimostrato di poter giocare ad armi pari con i più quotati avversari, regalando la sensazione di poter giocare una stagione ad altissimo livello anche in Eurolega. Anche se il bilancio è in rosso (due sconfitte in due gare) , Milano sta facendo i giusti passi in avanti per tornare tra le grandi d'Europa. Adesso si volerà a Madrid per affrontare il Real, ma prima l'impegno in casa contro Brindisi. Olimpia Milano: Goudelock 9, Micov 15, Kalnietis 3, Tarczewski 4, Cinciarini NE, Cusin , Abass NE, M’Baye 16, Theodore 15, Jefferson , Bertans 16, Gudaitis 8 Fenerbahce: Thompson 10, Melli 15, Mahmutoglu NE, Wanamaker 16, Sloukas 17, Nunnally 6, Guduric4 , Vesely 8, Guler NE, Duverioglu , Datome 16