Eurolega, il Fenerbahce si aggiudica la serie contro Baskonia e vola a Belgrado

di Redazione 27/04/2018

Il Fenerbahce affronterà lo Zalgiris Kaunas nelle Final Four di Belgrado dopo aver sconfitto per 3-1 il Baskonia nella serie. Il Fenerbahce si aggiudica anche gara 4 della serie Eurolega contro il Baskonia per 92-83 garantendosi il pass per le final four della massima competizione europea. A spingere i turchi verso l'ennesima impresa ci ha pensato il nostro Niccolò Melli autentico mattatore della serata e autore di 21 punti con 5/8 dal campo e 8/8 a cronometro fermo, suffragato anche dall'apporto di uno straordinario Guduric autore di 21 punti. Il Baskonia è costretto a cedere di fronte ai più quotati avversari ma ha venduto cara la pelle prima di arrendersi dimostrandosi squadra tenace e mai doma, riaprendo nel terzo quarto, un match che sembrava ormai chiuso. Agli spagnoli non sono bastati i punti di Beaubois e Shengelia, il Fenerbahce dimostra di avere maggiori risorse conquistando meritatamente il pass verso le Final Four. Nonostante l'eliminazione, i baschi sono stati applauditi a scena aperta da propri tifosi dopo aver dato il massimo. A compromettere la gara un disastroso secondo quarto che ha visto i turchi imporsi con un parziale di 23-13 che ha orientato il punteggio dalla parte di Melli e compagni. Adesso il Fenerbahce dovrà vedersela contro il sorprendente Zalgiris Kaunas di Jasikevicius che ha eliminato la corazzata Olympiacos chiudendo la serie vinta per 3-1 con una vittoria per 101-91. L'appuntamento è a Belgrado dove si eleggerà la squadra regina d'Europa.