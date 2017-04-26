Eurolega, Gigi Datome guida il Fenerbahce verso le Final Four: Cska Mosca ok
di Redazione
26/04/2017
Il Fenerbahce di Datome fa tre su tre contro il Panathinaikos e conquista il pass per le Final Four, grazie ad una superba prestazione del giocatore azzurro.Vincendo in casa per 79-61 il Fenerbahce si è aggiudicato gara 3 della serie contro il Panathinaikos, staccando il biglietto per le Final Four di Eurolega. Un ein plein che rappresenta davvero una prova di forza per la squadra di Obradovic che fa tre su tre contro i greci, dopo aver vinto entrambe le sfide in trasferta all'Oaka Arena e aver archiviato la pratica agevolmente nella sfida interna, sfruttando il primo match point della serie. Gara equilibrata solo per i primi 15’ dopo che i padroni di casa avevano tentato lo strappo con Gigi Datome e Vesely prontamente rintuzzato da Calathes e compagni con un parziale di 8-0 che lascia il punteggio in bilico. Feldeine illude gli ospiti in avvio di secondo quarto ma poi ci pensa la classe di Udoh sotto i tabelloni e Nunnally in difesa a rimettere le cose a posto per il Fenerbahce, che mette la testa avanti nel punteggio in modo definitivo, non concedendo più margini di risalita al Panathinaikos. Pascual prova tutte le strategie nella ripresa per rimanere aggrappato alla speranza di poter ribaltare il match ma ancora una giocata magistrale di Datome e la precisione di Kalinic tengono invariate le distanze. Sloukas trova i tre punti chiude in chiusura di terzo quarto imprimendo una chiara direzione alla sfida. I soli Singleton e Rivers provano a ridestare gli ospiti ma poi ci pensa il solito Bogdanovic con due triple da urlo a mettere la parola fine alla contesa e alla serie, regalando la Final Four ai turchi. Molto bene Gigi Datome che torna protagonista dopo due partite sottotono all'Oaka Arena mentre l'Mpv di giornata è sicuramente Nikola Kalinic, in doppia cifra. Presente Nunnally sotto canestro che colleziona 12 rimbalzi, mentre Bogdanovic nicchia per quasi tutto il match per poi piazzare i due acuti vincenti nel momento decisivo della sfida.
Cska Mosca vola nelle Final FourNelle Final Four accede anche il Cska Mosca che si impone per 88-90 sul parquet del Baskonia, portandosi sul 3-0 nella serie.
