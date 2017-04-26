Eurolega, Gigi Datome guida il Fenerbahce verso le Final Four: Cska Mosca ok

Il Fenerbahce di Datome fa tre su tre contro il Panathinaikos e conquista il pass per le Final Four, grazie ad una superba prestazione del giocatore azzurro.

Vincendo in casa perilsi è aggiudicato gara 3 della serie contro il, staccando il biglietto per le. Un ein plein che rappresenta davvero una prova di forza per la squadra diche fa tre su tre contro i greci, dopo aver vinto entrambe le sfide in trasferta all'e aver archiviato la pratica agevolmente nella sfida interna, sfruttando il primo match point della serie.Gara equilibrata solo per i primi 15’ dopo che i padroni di casa avevano tentato lo strappo conprontamente rintuzzato dae compagni con un parziale di 8-0 che lascia il punteggio in bilico.illude gli ospiti in avvio di secondo quarto ma poi ci pensa la classe disotto i tabelloni ein difesa a rimettere le cose a posto per il Fenerbahce, che mette la testa avanti nel punteggio in modo definitivo, non concedendo più margini di risalita al Panathinaikos. Pascual prova tutte le strategie nella ripresa per rimanere aggrappato alla speranza di poter ribaltare il match ma ancora una giocata magistrale di Datome e la precisione ditengono invariate le distanze.trova i tre punti chiude in chiusura di terzo quarto imprimendo una chiara direzione alla sfida. I soliprovano a ridestare gli ospiti ma poi ci pensa il solitocon due triple da urlo a mettere la parola fine alla contesa e alla serie, regalando la Final Four ai turchi. Molto bene Gigi Datome che torna protagonista dopo due partite sottotono all'Oaka Arena mentre l'Mpv di giornata è sicuramente Nikola Kalinic, in doppia cifra. Presente Nunnally sotto canestro che colleziona 12 rimbalzi, mentre Bogdanovic nicchia per quasi tutto il match per poi piazzare i due acuti vincenti nel momento decisivo della sfida.Nelle Final Four accede anche ilche si impone per 88-90 sul parquet del Baskonia, portandosi sul 3-0 nella serie.