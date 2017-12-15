Home Eurolega Eurolega, oggi Panathinaikos-Olimpia Milano: Pianigiani cerca l'impresa ad Atene

di Redazione 15/12/2017

Panathinaikos-Olimpia Milano è in programma alle ore 20:15 con diretta su Eurosport Player, ecco il quadro dei match di giornata e la classifica. Panathinaikos-Olimpia Milano sarà una delle sfide più intriganti della 12^giornata di Eurolega. Una prova al limite dell'impossibile per la squadra di Pianigiani, che dovrà affrontare i greci ancora mbattuti in casa e che non perdono da oltre un anno in regular season. Uno dei giocatori di maggior spessore internazionale della squadra ateniese, è il play americano Nick Calathes, un vero e proprio re degli assist, ma anche un tiratore sopraffino. Al tiro, sarà fondamentale arginare la potenza di Nick Pappas e KC Rivers, mentre Singleton e Gist saranno i due baluardi da contrastare sotto le plance. L'Olimpia Milano non arriva a questa sfida in grandi condizioni psicofisiche, dopo la sconfitta in campionato a Torino e le tre sconfitte consecutive in Eurolega, maturate con distacchi bassissimi. Panathinaikos-Olimpia Milano verrà trasmessa in diretta su Eurosport Player. I precedenti non sono favorevoli alla squadra milanese che ha già sfidato per ben 14 volte la squadra greca in questa competizione, perdendo 10 volte e vincendo nelle altre 4 sfide. Solo una volta, le Scarpette Rosse, sono state in grado di espugnare il parquet ateniese, nella stagione 2011/12, quando si imposero con il punteggio di 67-58. Vediamo adesso il programma della 12^giornata. FENERBAHCE- ZALGIRIS KAUNAS (giovedi 14, ore 18:45) BROSE BAMBERG- OLYMPIACOS (giovedì 14, ore 20) UNICAJA MALAGA -KHIMKI MOSCA (giovedì 14, ore 20) REAL MADRID – BARCELLONA (giovedì ore 20:45) CSKA MOSCA – MACCABI TEL AVIV (venerdì 18:30) ANADOLU EFES – BASKONIA (venerdì ore 18:30) PANATHINAIKOS – OLIMPIA MILANO (venerdì ore 20:15) VALENCIA – STELLA ROSSA BELGRADO (venerdì ore 20:30) Classifica dopo 11 giornate: Cska Mosca 9/2, Olympiacos 9/2, Fenerbahce 8/3, Maccabi Tel Aviv 7/4, Khimki Mosca 7/4, Zalgiris Kaunas 6/5, Real Madrid 5/6, Baskonia 5/6, Brose Bamberg 5/6, Barcellona 4/7, Stella Rossa Belgrado 4/7, Valencia 3/8, Anadolu Efes 3/8, Olimpia Milano 3/8, Unicaja Malaga 3/8