Eurolega, Playoffs: il Fenerbahce si porta sul 2-0 nella serie contro il Baskonia

di Redazione 21/04/2018

Successo del Fenerbahce che sconfigge ancora in casa il Baskonia grazie ad una grande prestazione di Datome e Melli. Il Fenerbahce di Datome e Melli si aggiudica anche gara 2 della serie nei playoffs di Eurolega e si porta sul 2-0 contro gli spagnoli del Baskonia. I padroni di casa, sul proprio parquet, si sono imposti con il punteggio di 95-89 accarezzando il sogno di centrare ancora una volta la final Four di Eurolega per sognare ancora di bissare il successo della passata edizione. Eppure sono stati gli uomini allenati da coach Pedro Martínez ad iniziare meglio, con un parziale di 0-6, che costringeva Zeljko Obradovic a parlarci su chiamando un time out. L'ingresso in campo di Nicolò Melli, di Gigi Datome e Kostas Sloukas ha un po' mischiato le carte, consentendo al Fenberbahce di ribaltare l'iniziale svantaggio, portandosi sul 18-17 per poi chiudere la prima frazione sul 25-23. Un equilibrio che si è mantenuto tale anche nel secondo periodo nel quale il gioco è salito di intensità, con Shengelia costretto a spendere il suo terzo fallo. Si va al riposo lungo sul 53-49. La squadra ospite rimette il risultato in parità in avvio di ripresa, ma ancora una volta l'innesto di Nicolò Melli, che realizzava un’importante tripla, è risultato provvidenziale per la squadra di Obradovic che ha chiuso la terza frazione con un parziale di 71-68. Nell'ultima frazione l'uomo chiave è stato Wanamaker da tre ha messo dentro i canestri decisivi che hanno ricacciato indietro le velleità della squadra basca. Proprio Wanamaker è l'mvp del match, mentre determinanti sono risultati i punti di Melli e Datome, ancora una volta uomini chiave per la squadra turca soprattutto nei momenti caldi del match. Fenerbahçe: Brad Wanamaker (19 punti, 4 assist, 3 rimbalzi, 3 recuperi, 31 di valutazione), Jan Vesely (19 punti, 6 rimbalzi), Nicolò Melli (10 punti, 5 rimbalzi), Gigi Datome (10 punti, 4 rimbalzi) Baskonia: Vincent Poirier (17 punti, 7 rimbalzi, 3 assist), Matt Janning (17 punti), Tornike Shengelia (12 punti, 5 assist 3 rimbalzi), Rodrigue Beaubois (11 punti, 4 assist, 2 recuperi)