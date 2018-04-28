Caricamento...

Eurolega, il Real Madrid stacca l'ultimo pass per le Final Four di Belgrado: Pana ko

Redazione

Redazione

28/04/2018

Grazie a super Doncic, il Real Madrid accede alle final four di Eurolega, battendo il Panathinaikos per 3-1 nella serie.

Il Real Madrid stacca l'ultimo pass per le Final Four di Belgrado e raggiunge Cska Mosca, Zalgiris e Fenerbahce che saranno le altre tre squadre che si contenderanno il massimo titolo continentale. Gli uomini allenati da coach Laso in gara 4 sono riusciti a sconfiggere i greci del Panathinaikos sfruttando il match point a loro disposizione dopo aver rischiato di gettare alle ortiche il successo vedendosi rimontati gli oltre 20 punti di vantaggio accumulati nella prima parte del match. Decisivo, ancora una volta, l'approto dell'asso Doncic che si è dimostrato l'uomo in più delle merengues soprattutto nelle fasi calde del match. Insieme a Doncic, sugli scudi anche Llull autore di 7 assist al rientro dall’infortunio. Impeccabile al tiro anche Gustavo Ayon, autore del15/16 da due punti nei primi 20 minuti. Il Real Madrid ha tentato lo strappo iniziale poi rintuzzato dai canestri di Mike James e Matt Lojeski (27-23). Due bombe di Llull e l'efficacia di Reyes sotto le plance aiutano il Real Madridi a portarsi sul +13. Il Pana provano a rientrare facendo leva sul tiro da fuori ma ad inizio ripresa non riescono a contenere le sfuriate di Doncic, devastante con tre bombe in fotocopia che porta i padroni di casa sul 59-37. Ayon non sbaglia più nulla e il Real Madrid macina punti su punti scavando un solco nel punteggio portandosi sul +18 (78-60) a una sola frazione dalla fine. Poi accade l'impensabile, con i greci che ritrovano consistenza sotto canestro e precisione al tiro, provando il colpo di coda finale mettendo in campo l'orgoglio e la grande classe dei vari Singleton e Calathes, portandosi fino all' 80-75. Nel finale, però, gli acuti di Reyes e Doncic consentono al Real Madrid di portare a casa il match, aggiudicandosi gara 4 per 89-82. Real Madrid-Panathinaikos 89-82 (19-14; 32-21 ; 27-25; 11-22) Real Madrid: Randle ne, Causeaur 1, Randolph 4,Fernandez 5, Doncic 17, Reyes 12, Ayon 12, Carroll 12, Thompkins 9, Llull 11, Tavares 2. All: Laso Panathinaikos: Singleton 21, Rivers, James 18, Payne 4, Pappas 6, Denmon, Gist 2, Vougioukas 1, Gabriel, Calathes 18, Lojeski 10, Antetounkoumpo 2. All: Pascual
