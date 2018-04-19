Home Eurolega Europe Cup: la Sidigas Avellino vola in finale, battuti i danesi del Bakken Bears

di Redazione 19/04/2018

La Sidigas Avellino espugna la Aarhus Arena e centra l'obiettivo della finalissima di Europe Cup, sugli scudi le prestazioni di Fesenko e Filloy. La Sidigas Avellino ha raggiunto l'obiettivo della finale di Europe Cup, sconfiggendo per 82-72 nel match di ritorno i danesi del Bakken Bears, grazie ad una straordinaria prestazione di squadra. Sugli scudi il lungo Fesenko, autore di 19 punti e 6 rimbalzi, bravo ad arginare l'uomo più pericoloso della squadra danese, Diouf, autore solo di 4 punti. Bene anche il play italo-argentino, Ariel Filloy che, grazie alle sue triple, ha dato una piega favorevole agli irpini nei momento meno facili. Ancora una volta, positiva la prestazione di Jason Rich autore di 15 punti e di Lollo D’Ercole che realizza, ad 1’ dalla fine, un canestro di importanza cruciale. Tra i danesi si salvano Jukic, autore di 17 punti e Akoon-Purcell con 12 punti. La prima frazione si è conclusa sul 18-15 per gli irpini dopo che la stessa squadra di Sacripanti avevano preso in mano le redini del match in avvio di gara. Nella seconda frazione, viene fuori il netto divario tecnico che separa le due squadre. Filloy mette dentro otto punti di fila favorendo il break che ha consentito alla squadra italiana di dare una spallata secca agli avversari e si va al riposo lungo sul punteggio di 33-48. I danesi provano ad alzare il ritmo, grazie ad Akoon-Purcell, riducendo il passivo fino al -4 per poi chiudere la penultima frazione sul 55-60. In apertura di ultima frazione i padroni di casa agganciano la parità grazie a 5 punti consecutivi messi a referto da Darboe Adama. Fesenko si sblocca e prova a scuotere i suoi. Bishop firma il vantaggio danese sul 64-62. D’Ercole con coraggio realizza la tripla del sorpasso, zittendo l’Aarhus Arena. I canestri di Filloy e Fesenko portano la Sidigas Avellino sul +5 e la palla persa di Jukic mette fine alla contesa regalando la finale di Europe Cup agli irpini.