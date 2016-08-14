Europeo Under 16 femminile, il sogno dell'Italia si ferma in semifinale
di Redazione
14/08/2016
Il sogno delle azzurrine si ferma in semifinale contro la Spagna (49-57). Le ragazze di coach Giovanni Lucchesi, autrici di un Europeo Under 16 straordinario, sfiorano soltanto la possibilità di accedere ad un'incredibile finale. Saranno invece le atlete iberiche a disputare l'ultimo atto della manifestazione in corso a Udine: l'avversaria sarà la Germania, che ha sconfitto la Francia. Le transalpine si giocheranno il bronzo proprio contro l'Italia: la sfida è in programma oggi alle 18:45, sempre al Palacus. Il palazzetto udinese ha provato a spingere il più possibile le atlete azzurre. E le ragazze di Lucchesi entrano in campo con la grinta e la determinazione necessarie per tentare la grande impresa, tanto che il primo quarto ha visto l'Italia avanti di 4 punti (13-9). Nel secondo quarto è ancora l'Italia a cominciare bene la frazione: la tripla di Vella ci regala il massimo vantaggio (17-11), ma è da quel momento in poi che le spagnole concederanno poco e niente. Super break di 11-0, le azzurrine rispondono con la tripla di Cantone e il canestro della Baldi. All'intervallo siamo ancora avanti (28-24), ma è chiaro che la Spagna è tornata a far paura. E infatti, nel terzo quarto, le iberiche prendono in mano le redini del gioco. La partita svolta completamente: break spagnolo (13-1) e azzurrine che precipitano a -10. Ma l'Italia è orgogliosa, e non ci sta a perdere senza lottare: Sara Madera sale in cattedra (11 punti per lei) e trascina le sue compagne, riportandole ad un solo punto dalle pari età iberiche quando mancano all'incirca 180 secondi alla fine. Proprio nel momento del massimo sforzo, le spagnole trovano la lucidità per tenere indietro le azzurre e riallungare con il gioco da tre punti di Lopez. L'Italia non riuscirà più ad avvicinarsi: in finale va la Spagna, ma le ragazze di coach Lucchesi meritano solo tantissimi applausi per questa straordinaria cavalcata. Miglior marcatrice azzurra Elena Vella (12 punti).
Articolo Precedente
Il Dream Team Usa piega a fatica la Francia: l'Australia finisce seconda nel girone
Articolo Successivo
Rio 2016, urlo Argentina! Suo il Superclasico (111-107 d2ts), Brasile nei guai