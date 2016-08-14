Europeo Under 16 femminile, il sogno dell'Italia si ferma in semifinale

Le ragazze di coach Giovanni Lucchesi, autrici di un Europeo Under 16 straordinario, sfiorano soltanto la possibilità di accedere ad un'incredibile finale. Saranno invece le atlete iberiche a disputare l'ultimo atto della manifestazione in corso a Udine: l'avversaria sarà la Germania, che ha sconfitto la Francia.: la sfida è in programma oggi alle 18:45, sempre al Palacus. Il palazzetto udinese ha provato a spingere il più possibile le atlete azzurre. E le ragazze di Lucchesi entrano in campo conper tentare la grande impresa, tanto che il primo quarto ha visto l'Italia avanti di 4 punti (13-9). Nel secondo quarto è ancora l'Italia a cominciare bene la frazione:, ma è da quel momento in poi che le spagnole concederanno poco e niente. Super break di 11-0, le azzurrine rispondono con la tripla di Cantone e il canestro della Baldi. All'intervallo siamo ancora avanti (28-24), ma è chiaro che la Spagna è tornata a far paura. E infatti, nel terzo quarto, le iberiche prendono in mano le redini del gioco. La partita svolta completamente:Ma l'Italia è orgogliosa, e non ci sta a perdere senza lottare:, riportandole ad un solo punto dalle pari età iberiche quando mancano all'incirca 180 secondi alla fine. Proprio nel momento del massimo sforzo, le spagnole trovano la lucidità per tenere indietro le azzurre. L'Italia non riuscirà più ad avvicinarsi: in finale va la Spagna, ma le ragazze di coach Lucchesi meritano solo. Miglior marcatrice azzurra Elena Vella (12 punti).