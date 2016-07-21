Europeo Under 20, grande Italia: rimonta la Serbia (70-65) e vola ai quarti

Stavolta la rimonta è azzurra, e arriva nel momento giusto, ovvero nelle partite da dentro o fuori., dove affronterà la Turchia. I ragazzi di coachriescono nell'impresa nonostante non godessero dei favori del pronostico, dopo una prima fase non particolarmente convincente:, solo una vittoria contro il Belgio e terzo posto finale. Ecco perchè la sfida con la Serbia appariva molto dura, per alcuni addirittura proibitiva. E invece il cuore azzurro è prevalso nei confronti dei pur bravi serbi:, con l'Italia capace di rialzarsi da un pesante -10, ha regalato vittoria e quarti a Sacripanti e ai suoi ragazzi. Protagonista, ancora una volta,: performance eccezionale della guardia dell'Aquila Trento, che chiude con 18 punti e si attesta sempre più come il vero trascinatore di questa Under 20. Anche perchè gli "aiuti" non sono da meno:, totalizzando rispettivamente 16 e 15 punti. Il primo quarto è equilibrato: Donzelli infila subito sei punti, ma la Serbia è quanto mai viva. Nel secondo quarto i serbi spingono sull'acceleratore e provano a prendere il largo, fino a toccare il massimo vantaggio del +13:Nelle battute finali della prima frazione gli azzurrini pagano lo sforzo della rimonta, la Serbia chiude avanti 36-30. Inizia il secondo tempo, e non sembra esserci storia., e a 5' dalla terza sirena è sopra di 12 punti. Ancora una (piccola) reazione italiana permette a Sacripanti di restare aggrappato ae chiudere il quarto con "sole" dieci lunghezze di distacco. Negli ultimi 10' accade quello che non ti aspetti.Prima il break di 12-2 che riporta il match sul pari, poi l'allungo del +6. Fatta? Macchè: i serbi non ci stanno, e con la forza della disperazione riaprono il discorso qualificazione. Il sigillo sulla vittoria azzurra lo mette ancora Flaccadori dalla lunetta: finisce 70-65, è grande festa per l'Italia che vola ai quarti di finale.