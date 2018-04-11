Home Eurolega Fiba Europe Cup, stasera di scena la semifinale Reyer Venezia-Groningen

Fiba Europe Cup, stasera di scena la semifinale Reyer Venezia-Groningen

di Redazione 11/04/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Ecco la presentazione della semifinale di Fiba Europe Cup tra Reyer Venezia e Groningen che andrà in onda in diretta sul canale youtube della Fiba. Questa sera l'Umana Reyer Venezia si giocherà una fetta di stagione, nella sfida di andata della semifinale di Fiba Europe Cup contro gli olandesi del Groningen. La squadra orange rappresenta una delle liete sorprese di questa competizione, capace di mettere in mostra un grande talento offensivo e dei giovani di sicura prospettiva. In conferenza stampa, l'assistant coach, Gianluca Tucci, ha presentato questa sfida che rappresenta un crocevia per la stagione della Reyer Venezia: 'Si tratta di una semifinale di Fiba Europe Cup – ha esordito Tucci - quindi è evidente che parliamo delle squadre migliori arrivate sino in fondo e Groningen lo ha fatto approfittando sicuramente di un grande talento offensivo'. La squadra olandese è composta da tantissimi e validi giocatori stranieri, che si sono dimostrato bravi soprattutto nel tiro dalla lunga distanza. 'Sono giocatori di talento – prosegue Tucci - ma anche di esperienza come Drago Pasalic che è un lungo dal passato europeo importante, anche in Italia. E’ quindi una formazione che va innanzitutto tenuta a freno per quelle che sono le situazioni veloci, come nei contropiedi, tiri dai blocchi da tre punti, situazioni di “pick and pop”. Molte delle sfide giocate dal Groningen in questa edizione della Fiba Europe Cup si sono concluse con punteggi altissimi. La difesa sarà una delle componenti sulle quali, la squadra lagunare, dovrà fare leva per imporsi.ì: 'E' evidente che – conclude Tucci - da un punto di vista fisico ci aspetta un grande lavoro soprattutto sugli esterni che sono quelli che impongono il ritmo'. La sfida sarà trasmessa in diretta sul canale Youtube della Fiba.